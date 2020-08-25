Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Синод РПЦ отправил в отставку патриаршего экзарха Белоруссии

На эту должность назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

110
Post cover

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла, пишет в своём телеграм-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси... об освобождении от должности... и выразил ему благодарность за труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским теперь назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией, — говорится в сообщении.

Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Священнослужитель желает жителям страны воцарения мира в сердцах.

Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии, отметил представитель Русской православной церкви.

Выбор редакции

Loading...