Синод РПЦ отправил в отставку патриаршего экзарха Белоруссии

Священный синод Русской православной церкви освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла, пишет в своём телеграм-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси... об освобождении от должности... и выразил ему благодарность за труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским теперь назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией, — говорится в сообщении.