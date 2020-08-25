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Опубликован рейтинг самых популярных банков. "Тинькофф" оказался на первом месте

Исследовательский холдинг "Ромир" выяснил, какие банки клиенты чаще всего рекомендуют друзьям и знакомым. Абсолютным лидером оказался "Тинькофф".

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Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

"Ромир" провёл оценку удовлетворённости банками по методике NPS (Net Promoter Score) или индекса чистой поддержки. Он показывает, насколько потребители готовы порекомендовать ту или иную компанию своим друзьям и близким. Косвенно индекс демонстрирует также лояльность потребителя.

У банковского сектора есть своя специфика. Главное здесь — не покупка конкретного товара, а получение инструментов для удовлетворения своих потребностей. Как показало исследование, в целом доля "промоутеров" (лояльных клиентов) равна доле "критиков" — людей, негативно отзывающихся о банке. В основном мужчины рекомендуют банки чаще, чем женщины. Кроме того, среди "промоутеров" преобладают люди с доходом выше среднего.

Абсолютным лидером среди банков стал "Тинькофф". Его индекс составил 26% при доле промоутеров 50% и доле критиков 24%. Банк готовы рекомендовать в основном россияне в возрасте от 25 до 34 лет с высоким уровнем дохода.

К банкам со средним уровнем NPS можно отнести Россельхозбанк, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк" и "Альфа-банк". Их готовы рекомендовать родственникам и знакомым более трети клиентов. Для этих банков характерно небольшое превышение доли "промоутеров" над долей "критиков". Так, значения индекса NPS распределились следующим образом: Россельхозбанк (8%), "Райффайзенбанк" (7%), "Газпромбанк" (6%) и "Альфа-банк" (2%).

При этом оказалось, что россияне не готовы рекомендовать Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Банк "Открытие" и "Почта-банк". Сбербанк получил поддержку на уровне NPS, равном 14%, ВТБ — 14%, Совкомбанк — 20%, а Банк "Открытие" — 32%. Минимальную клиентскую поддержку получил "Почта-банк". Уровень его NPS составил 38%. Доля "промоутеров" составила 16%, а "критиков" — 54%. Наибольшую долю "критиков" "Почта-банка" составили россияне от 18 до 25 лет со средним и низким уровнем дохода.

В период сложной экономической ситуации мы видим повышение уровня требовательности и избирательности клиентов к используемым услугам. В первую очередь это касается всех сервисов, связанных с финансовыми продуктами. От того, какие дополнительные преимущества, а не только базовые услуги, предложат игроки банковского сектора, во многом зависит уровень лояльности клиентов, — комментирует результаты исследования директор по работе с ключевыми клиентами "Ромир" Анна Советова.

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