"Смертельный номер". В Крыму ответили на слова Турчинова о вторжении на полуостров

Любая попытка вторжения на Крымский полуостров обернётся для её организаторов "смертельным номером", заявил РИА "Новости" глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у лидера Незалежной Владимира Зеленского есть все возможности для наступления на Крым.
Гемпель посоветовал Турчинову почитать историю, напомнив, что взять полуостров штурмом пытались многие, и для них это закончилось "весьма плачевно". Власти Украины он предостерёг от подобных "опрометчивых поступков".
— Надеюсь, что Зеленский понимает всю ответственность и последствия. В противном случае любое наступление на полуостров станет смертельным номером для его организаторов, — заверил Гемпель.
"Мы готовы помочь". Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности для вторжения в КрымТем не менее политик считает, что для украинского президента важнее договорённости с Россией.
Украинскому президенту он посоветовал прислушиваться к тем политикам, которые выступают за добрососедские и партнёрские отношения с Россией.
Ранее Турчинов заявил о готовности лично штурмовать Крымский полуостров.