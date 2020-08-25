"Смертельный номер". В Крыму ответили на слова Турчинова о вторжении на полуостров

Любая попытка вторжения на Крымский полуостров обернётся для её организаторов "смертельным номером", заявил РИА "Новости" глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у лидера Незалежной Владимира Зеленского есть все возможности для наступления на Крым.

Гемпель посоветовал Турчинову почитать историю, напомнив, что взять полуостров штурмом пытались многие, и для них это закончилось "весьма плачевно". Власти Украины он предостерёг от подобных "опрометчивых поступков".

— Надеюсь, что Зеленский понимает всю ответственность и последствия. В противном случае любое наступление на полуостров станет смертельным номером для его организаторов, — заверил Гемпель.

Украинскому президенту он посоветовал прислушиваться к тем политикам, которые выступают за добрососедские и партнёрские отношения с Россией.