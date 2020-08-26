Вкусно и полезно. Диетолог рассказала, какие наггетсы не навредят здоровью человека

Наггетсы принято считать вредной пищей, однако это блюдо может быть и полезным для человека. Диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik рассказала, как сделать этот продукт вкусным и диетическим.

Наггетсы — это куриная грудка в панировке, которая обжарена в масле. По мнению специалиста, в самих ингредиентах нет ничего плохого. Негативное отношение к этому блюду сложилось из-за способа приготовления в фастфудах. Как утверждает Залетова, наггетсы из ресторанов быстрого питания — это прямой путь к ускоренному старению организма.

— Покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания нежелательно. Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот. Они являются фактором онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и мощным фактором старения. Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм, — поведала диетолог.

Однако она добавила, что это не означает того, что нужно навсегда отказаться от употребления наггетсов. Залетова отметила, что их можно готовить дома, причём они будут не менее вкусными, нежели в фастфудах, а также полезными и даже диетическими.