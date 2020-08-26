Более 30% имеющих сбережения в банке россиян держат их "на всякий случай"

Более 30% россиян, которые имеют вклады в банках, держат их в качестве возможной финансовой подушки безопасности. Об этом говорится в совместном исследовании сберегательного поведения россиян, проведённого "РГС банком" и НАФИ, сообщает ТАСС.

— В большинстве случаев россияне открывают вклады, накопительные счета или дебетовые карты для получения дополнительного дохода (44%), а 31% создаёт финансовую подушку безопасности "на всякий случай", — говорится в исследовании.

При этом среди тех, кто имеет накопления, большая часть (каждый третий) откладывает средства на отпуск, 21% — на приобретение недвижимости, а 20% — на ремонт. Меньшая же часть участников исследования хранит деньги, чтобы обеспечить себе дополнительную финансовую поддержку на пенсии, купить автомобиль или сделать другие крупные покупки.