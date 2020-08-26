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Более 30% имеющих сбережения в банке россиян держат их "на всякий случай"

В основном деньги предпочитают откладывать на отпуск, ремонт дома или же покупку нового жилища.

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Фото © Pixabay

Более 30% россиян, которые имеют вклады в банках, держат их в качестве возможной финансовой подушки безопасности. Об этом говорится в совместном исследовании сберегательного поведения россиян, проведённого "РГС банком" и НАФИ, сообщает ТАСС.

— В большинстве случаев россияне открывают вклады, накопительные счета или дебетовые карты для получения дополнительного дохода (44%), а 31% создаёт финансовую подушку безопасности "на всякий случай", — говорится в исследовании.

При этом среди тех, кто имеет накопления, большая часть (каждый третий) откладывает средства на отпуск, 21% — на приобретение недвижимости, а 20% — на ремонт. Меньшая же часть участников исследования хранит деньги, чтобы обеспечить себе дополнительную финансовую поддержку на пенсии, купить автомобиль или сделать другие крупные покупки.

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Многие, как и прежде, предпочитают использовать вклады как сберегательный инструмент, при этом наблюдается переток части депозитов в накопительные счета, предполагающие более привлекательные ставки. В любом случае всё это влияет на стратегию накопления: сейчас это выжидательная позиция и поиск новых инструментов для сбережения и инвестирования, — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса "РГС банка" Марина Дембицкая.

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