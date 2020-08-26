Президент Чехии сломал руку, когда упал после просмотра новостей

Президент Чехии Милош Земан упал и сломал правую руку, когда неудачно встал с кресла после просмотра новостей. Об этом рассказал его пресс-секретарь Иржи Овчачек, передаёт Aktualne.

— Президент отказался от трости и помощников. Он сказал, что ему удалось встать и пройти некоторое расстояние самостоятельно, чего он не должен был делать. После этого он упал и сломал руку, — приводит издание его слова.

Издание отмечает, что Земан находится в Центральном военном госпитале в Праге, где не так давно лечился от расстройства пищевого поведения, а также проходил различные обследования.