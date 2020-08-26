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Президент Чехии сломал руку, когда упал после просмотра новостей

Отмечается, что жизнь главы государства находится вне опасности.

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Фото © Zuma / ТАСС

Президент Чехии Милош Земан упал и сломал правую руку, когда неудачно встал с кресла после просмотра новостей. Об этом рассказал его пресс-секретарь Иржи Овчачек, передаёт Aktualne.

Земан назвал позором для Чехии решение перенести памятник маршалу Коневу

Глава страны резко высказался о старосте района Прага 6 — инициаторе переноса памятника с общественной территории.

Президент отказался от трости и помощников. Он сказал, что ему удалось встать и пройти некоторое расстояние самостоятельно, чего он не должен был делать. После этого он упал и сломал руку, — приводит издание его слова.

Издание отмечает, что Земан находится в Центральном военном госпитале в Праге, где не так давно лечился от расстройства пищевого поведения, а также проходил различные обследования.

Ранее Лайф сообщал, что президента Чехии ждёт операция из-за травмы руки.

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