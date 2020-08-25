Президента Чехии ждёт операция из-за травмы руки

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в одну из пражских больниц из-за травмы руки. По словам его пресс-секретаря Иржи Овчачека, главу государства ждёт операция.

— Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. Господину президенту будет проведена операция, — отметил Овчачек в своём твиттере.