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Президента Чехии ждёт операция из-за травмы руки

Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в одну из пражских больниц из-за травмы руки. По словам его пресс-секретаря Иржи Овчачека, главу государства ждёт операция.

Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. Господину президенту будет проведена операция, — отметил Овчачек в своём твиттере.

Земан назвал позором для Чехии решение перенести памятник маршалу Коневу

Глава страны резко высказался о старосте района Прага 6 — инициаторе переноса памятника с общественной территории.

По его словам, глава государства находится в постоянном контакте со своей семьёй и представителями собственной администрации. Его рабочий график будет изменён в соответствии с состоянием здоровья.

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