Президента Чехии ждёт операция из-за травмы руки

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в одну из пражских больниц из-за травмы руки. По словам его пресс-секретаря Иржи Овчачека, главу государства ждёт операция.
— Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге. Господину президенту будет проведена операция, — отметил Овчачек в своём твиттере.
Земан назвал позором для Чехии решение перенести памятник маршалу КоневуГлава страны резко высказался о старосте района Прага 6 — инициаторе переноса памятника с общественной территории.
По его словам, глава государства находится в постоянном контакте со своей семьёй и представителями собственной администрации. Его рабочий график будет изменён в соответствии с состоянием здоровья.