Зеленский пожелал белорусам не повторять "украинский сценарий" 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью Euronews пожелал жителям Белоруссии не допустить повторения того же сценария, который Незалежная пережила в 2014 году.
На западном фронте без перемен: народ, армия и Лукашенко против МайданаПолитолог Дмитрий Родионов — о том, какой выбор стоит перед Белоруссией и что хочет белорусский народ.
— Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством, — отметил украинский лидер.
Тихановская заявила, что в Белоруссии происходит "мирная революция"Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.
Он также заявил, что не собирается "вмешиваться в белорусские выборы", и подчеркнул, что сложившаяся ситуация является "внутренним делом" республики.