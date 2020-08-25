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Зеленский пожелал белорусам не повторять "украинский сценарий" 2014 года

Он также назвал сложившуюся ситуацию внутренними делами республики.

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Фото © EPA / SERGEY DOLZHENKO / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью Euronews пожелал жителям Белоруссии не допустить повторения того же сценария, который Незалежная пережила в 2014 году.

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Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьёзного кровопролития, вызванного правительством, — отметил украинский лидер.

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Экс-кандидат в президенты считает, что вместе с соратниками она представляет большинство, а не оппозицию.

Он также заявил, что не собирается "вмешиваться в белорусские выборы", и подчеркнул, что сложившаяся ситуация является "внутренним делом" республики.

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