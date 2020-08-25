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В Швейцарии совершили первый в истории прыжок с парашютом с самолёта на солнечных батареях

Площадь установленных на лайнер батарей занимает 22 квадратных метра.

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Фото © AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

В Швейцарии местный инженер и пилот Рафаэль Домжан совершил первый в истории прыжок с парашютом c самолёта на солнечных батареях. Об этом сообщает портал Swissinfo.ch.

Отмечается, что на борту воздушного судна кроме Домжана также находился лётчик-испытатель Мигель Итурменди. Самолёт взлетел с аэродрома швейцарского города Пайерна, набрал высоту около 1538 метров и развил скорость примерно 100 километров в час.

Домжан выпрыгнул, в штатном порядке открыл парашют и благополучно приземлился. Он установил сразу два рекорда: первый прыжок с электрического самолёта и первое "солнечное" свободное падение.

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В минувшую субботу самолёт Boeing-747 авиакомпании "Россия", летевший с пассажирами из Хабаровска в Москву, экстренно приземлился в Красноярске. По данным Следственного комитета, на борту сработала пожарная тревога. Уже на земле выяснилось, что датчик сработал ошибочно — возгорания не было. Это уже второй за август случай экстренной посадки "Джамбо": неделей ранее пилоты такого же лайнера после взлёта не смогли убрать шасси. Сейчас соответствующие службы выясняют, как обслуживались и эксплуатировались эти самолёты. Вопрос о безопасности полётов остаётся открытым: ранее эти "боинги" были в лизинге у "Трансаэро", а их владелец признавался, что перевозчик фактически довёл самолёты до состояния хлама.

На аэродроме его ожидал другой швейцарский пилот Бертран Пиккар, который в 2016 году совершил кругосветное путешествие на самолёте на солнечных батареях.

Как сообщается, данное судно длиной 8,5 метра при весе 450 килограммов впервые поднялось в воздух три года назад. Площадь установленных на самолёт солнечных батарей занимает 22 квадратных метра. Стоит отметить, что в планах инженеров — вывести лайнер в стратосферу на высоту в 25 километров. Несколько месяцев назад он уже поднялся почти на восемь километров.

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Одну из них в итоге увели с борта полицейские.

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