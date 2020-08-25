В Швейцарии совершили первый в истории прыжок с парашютом с самолёта на солнечных батареях

Железные пенсионеры "России". В строю самых больших "боингов" очередной инцидент В минувшую субботу самолёт Boeing-747 авиакомпании "Россия", летевший с пассажирами из Хабаровска в Москву, экстренно приземлился в Красноярске. По данным Следственного комитета, на борту сработала пожарная тревога. Уже на земле выяснилось, что датчик сработал ошибочно — возгорания не было. Это уже второй за август случай экстренной посадки "Джамбо": неделей ранее пилоты такого же лайнера после взлёта не смогли убрать шасси. Сейчас соответствующие службы выясняют, как обслуживались и эксплуатировались эти самолёты. Вопрос о безопасности полётов остаётся открытым: ранее эти "боинги" были в лизинге у "Трансаэро", а их владелец признавался, что перевозчик фактически довёл самолёты до состояния хлама.