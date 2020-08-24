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Железные пенсионеры «России». В строю самых больших «Боингов» очередной инцидент

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Фото © Shutterstock

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В минувшую субботу самолёт Boeing-747 авиакомпании "Россия", летевший с пассажирами из Хабаровска в Москву, экстренно приземлился в Красноярске. По данным Следственного комитета, на борту сработала пожарная тревога. Уже на земле выяснилось, что датчик сработал ошибочно - возгорания не было. Это уже второй за август случай экстренной посадки "Джамбо" - неделей ранее пилоты такого же лайнера после взлета не смогли убрать шасси. Сейчас соответствующие службы выясняют, как обслуживались и эксплуатировались эти самолёты. Вопрос о безопасности полётов остаётся открытым: ранее эти "боинги" были в лизинге у "Трансаэро", а их владелец признавался, что перевозчик фактически довёл самолёты до состояния хлама.

Авиакомпания "Россия" в заголовки об инцидентах с самолётами попадает регулярно. Например, неубирающиеся шасси уже были на точно таком же (если не том же) самолёте Boeing-747 авиаперевозчика в 2017 году. Рейс был техническим, пассажиров на борту не было. Пресс-служба компании тогда заявила, что посадка прошла в штатном режиме. В 2018 году ещё один инцидент с 747-м у авиакомпании случился уже на земле. Наземные службы почти два часа не могли отбуксировать к месту стоянки самолёт рейса FV 5731 Москва — Барселона.

Бывали случаи и похлеще: всё в том же 2018 году во время рейса по маршруту Ларнака — Внуково у самолёта Boeing-747-400 отказал один из двигателей. Машина садилась на оставшихся трёх. Неполадки с двигателем возникли в 2016 году на рейсе Москва — Хабаровск. В обоих случаях самолёты благополучно приземлились, но звоночки тревожные. Справедливости ради, катастроф с гибелью людей у "России" не было. Однако компанию из года в год преследуют одни и те же проблемы, которые она никак не может побороть.

Возможно, разгадка кроется в авиапарке "России", которой девять самолётов Boeing-747 достались от почившей авиакомпании "Трансаэро". Последнюю преследовали именно те же неполадки с шасси и двигателями у "боингов" этой модели.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Убитые самолёты

Boeing-747 рейса FV5663 (бортовой номер EI-XLF), аварийно севший в Петербурге 15 августа, и 747-ой рейса FV-6288 (бортовой номер EI-XLM), приземлившийся в Красноярске в субботу — не самые старые машины в парке авиакомпании. Первый выпущен в декабре 2000 года, второй — в марте 2001. В России эти борты появились в 2011 году, и с 2016-го летают в ливрее "России".

Практически весь авиапарк "Трансаэро" — это около ста самолётов, включая и Boeing-747, — находились у компании в оперативном лизинге. Boeing-747 ранее купили из парка японской JAL. Владельцами самолётов были "Сбербанк Лизинг", "ВЭБ Лизинг" и "ВТБ Лизинг". О том, как в "Трансаэро" относились к технике, когда-то красноречиво обрисовал глава Сбербанка Герман Греф. Он назвал такое отношение варварским. Например, на восстановление четырёх убитых после эксплуатации в "Трансаэро" самолётов Boeing-747 Сбербанку пришлось потратить 19 миллионов долларов.

К сожалению, "Трансаэро" так эксплуатировало наши самолёты, что они были в абсолютно непригодном состоянии. Пришлось восстанавливать всё, начиная от двигателей. Два самолёта вообще были в разобранном состоянии в иностранных портах брошены... Эксплуатация не соответствовала лизинговым условиям. За пять-шесть лет эксплуатации они были доведены до ручки. Конечно, нельзя так варварски эксплуатировать дорогостоящую технику, говорил Греф во время Восточного экономического форума.

На рынке авиаперевозок "Трансаэро" действительно славилась экономией на закупках самолётов. Машинам с небольшим налётом предпочитались более старые и, соответственно, более дешёвые. К моменту краха у перевозчика был один из самых старых авиапарков в стране — 16,6 года. В рейтинге Бюро по расследованию несчастных случаев на авиатранспорте (JACDEC) это самый большой возраст. Эксперты говорят, что именно этот фактор может стать своеобразной бомбой под безопасностью полётов "России".

Да, компания закупала старую технику, даже ужасную технику, — говорит директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Института гражданской авиации Александр Фридлянд. — Но дело не всегда в её возрасте, здесь главное — уход. Если за всем вовремя следить, проблем не будет даже с таким старым парком, какой был у "Трансаэро". В случае же с "Россией", по-видимому, у них нет должного реагирования на регулярно появляющиеся проблемы технического характера. Персонал не дорабатывает.

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С ним согласен пилот одной из действующих российских авиакомпаний. По его словам, срок службы самолёта почти не имеет значения. Авиатехника должна регулярно проходить техосмотры — так называемые D-check и C-check — в том числе с полной разборкой машины. Самолёт с подошедшим сроком проверки ставится в аккредитованный сервис, как правило, в ЕС или в США, где лайнер фактически целиком разбирают и собирают. Этот процесс длится несколько недель.

Вопрос в том, на какой стадии цикла находился самолёт перед продажей, — говорит эксперт. — Если его возраст 20 лет и старше, он требует полной пересборки. Такой борт стоит в разы дешевле нового, но требует существенных финансовых вливаний. И тут перед покупателем встаёт вопрос: есть ли смысл купленный за несколько сотен миллионов долларов борт сразу гнать на полные проверку и разборку и отдавать ещё сотню миллионов или рискнуть и пользоваться таким?

Как отметил собеседник Лайфа, если обнаруженные проблемы, по мнению покупателя, не являются достаточно серьёзными, часто такой самолёт отправляют в рейсы и он летает до момента их критического накопления. Это называется "отложенный дефект". С такими проблемами самолёт может какое-то время выходить на рейсы и возить пассажиров.

"Джамбо", который никому не нужен

Boeing-747 летает с 1969 года и за это время успел стать легендарным самолётом. Вопреки киношному образу лайнера-катастрофы, за всю историю его эксплуатации случаев трагической гибели машины было не так уж и много — всего около 40. При этом чаще всего машина погибала вследствие человеческих ошибок, а не из-за неполадок в бортовых системах.

Фото © Shutterstock

Впрочем, за 50 лет эксплуатации самолёт успел устареть морально. Прежде всего, из-за повышенного потребления топлива и большего по сравнению с современными самолётами собственного веса. В июле стало известно, что производство этого семейства широкофюзеляжных самолётов будет прекращено в течение ближайших двух лет. Авиакомпании по всему миру избавляются от В-747, а те, что ещё находятся на балансе, большей частью стоят на хранении.

После краха "Трансаэро" "Россия" осталась единственным эксплуатантом Boeing-747 в стране. Шесть из девяти машин сейчас используются для полётов из Москвы в Хабаровск, из Москвы, Петербурга и городов Дальнего Востока в Сочи и Симферополь, а также некоторых чартерных рейсов. Возраст самолётов в парке авиаперевозчика — от 18 до 21 года. Вопрос о состоянии этих самолётов, из которых в "Трансаэро" выжали все соки, остаётся открытым.

Впрочем, в "России" уже озвучили планы о выводе этих машин из эксплуатации к 2024 году. Недавно стало известно, что к 2028 году авиакомпания намерена уйти с международных рейсов, сконцентрировавшись на внутренних перевозках, и перейти на отечественные самолеты. В ближайшее время на линиях перевозчика появятся пять "Суперджетов" — они уже начали процесс дооборудования под "Россию". Кроме того, идут разговоры о приобретении новейшего отечественного среднемагистрального лайнера МС-21.

Лайф направил в авиакомпанию "Россия" вопросы о том, как ремонтируются и обслуживаются самолёты, доставшиеся от "Трансаэро", насколько они безопасны для пассажиров, однако оперативно ответ на них не получил.

Старые и опасные

Вопрос о старой технике регулярно поднимается на разных уровнях. Ещё в 2014 году депутаты Госдумы и глава Росавиации Александр Нерадько вносили предложение о запрете ввоза для эксплуатации в России воздушных судов возрастом более 15 лет. Однако против этого решения выступили Минтранс РФ и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

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Пока же получается ситуация, когда пассажиры стали невольными заложниками каких-то отношений между разными компаниями и кредиторами. Одна авиакомпания фактически довела свой парк до состояния лома, другая авиакомпания продолжает его эксплуатировать, невзирая на участившиеся неполадки и инциденты. Пассажиры, увидев Боинг-747 в раскраске «Россия» теперь невольно напрягаются, гадая, насколько без проблем пройдёт полёт. Не зря перевозчики во всём мире стараются избавиться от некогда популярных «Джамбо», которые, к сожалению, отжили своё и морально устарели. Зачем использовать устаревшие Боинги, если уже давно появилась достояная замена. Например, многие авиакомпании переходят на Эйрбас А380 - самый большой и современный пассажирский авиалайнер в мире. Как и у "Джамбо", у него двухпалубный салон, вмещающий до 853 человек. Может быть пора и авиакомпании «Россия» подумать о безопасности пассажиров, об их комфорте и доверии, и перестать их возить на древних и потенциально опасных машинах.

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