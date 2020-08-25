В Крыму нашли пропавшую школьницу из Башкирии

В Крыму нашли 16-летнюю девушку из Башкирии, которая пропала несколько дней назад. Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК России по республике и городу Севастополю Ольга Постнова.
— Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. В настоящее время она доставляется в следственный отдел по городу Ялте для выяснения всех обстоятельств её безвестного исчезновения, — уточнила представитель регионального Следкома.
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Также отмечается, что, по предварительным данным, в отношении девушки преступлений совершено не было.
Напомним, 21 августа 16-летняя школьница из Башкирии ушла из гостевого дома города Саки, где отдыхала вместе с бабушкой. В поисках девочки было задействовано более 100 правоохранителей и волонтёров. Её искали во всех населённых пунктах Крыма, в особенности в местах проведения культурных фестивалей.