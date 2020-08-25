"Мы были на грани". Бородина вопреки обещаниям решила хайпануть на "проблемах в семье"

Российская телеведущая Ксения Бородина, ещё в апреле нынешнего года заявлявшая, что предпочитает не "выносить сор из избы", когда дело касается семейных драм, опубликовала серию "разговорных" видео, в которых речь заходила именно о проблемах в семье. Однако, как сообщает портал Dni.ru, по ходу ролика становилось понятно, что она "была не совсем честна с поклонниками".
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Как отмечают журналисты, последние годы экс-ведущая "Дома-2" периодически публикует "гневные" записи в соцсетях о тех, кто пытается припоминать её старые обиды на супруга Курбана Омарова относительно того, что тот "изменял ей направо и налево"
— Самоизоляция подкосила многие семьи... Мы тоже были на грани, — приводит издание слова звезды.
Однако отмечается, что следом за таким интригующим началом ролика, которое, вероятно, было сделано для привлечения внимания, Бородина начинает рассказывать о конкурсе, который сама же и проводит. По её словам, шатающийся в своё время брак был спасён покупкой "нового шикарного автомобиля". Помимо авто она разыгрывает и другие, менее ценные, подарки.
Ксения Бородина родилась в Москве 8 марта 1983 года. В мае 2004 года Ксения Бородина дебютировала в качестве телеведущей реалити-шоу на канале ТНТ "Дом-2". В июле 2015 года она во второй раз вышла замуж за известного бизнесмена Курбана Омарова. 22 декабря 2015 года у пары родилась дочь. Пара также воспитывает дочь Ксении от первого брака Марусю. Подробнее о биографии Ксении Бородиной читайте на uznayvse.ru.