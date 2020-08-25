"Мы были на грани". Бородина вопреки обещаниям решила хайпануть на "проблемах в семье"

Российская телеведущая Ксения Бородина, ещё в апреле нынешнего года заявлявшая, что предпочитает не "выносить сор из избы", когда дело касается семейных драм, опубликовала серию "разговорных" видео, в которых речь заходила именно о проблемах в семье. Однако, как сообщает портал Dni.ru, по ходу ролика становилось понятно, что она "была не совсем честна с поклонниками".

Как отмечают журналисты, последние годы экс-ведущая "Дома-2" периодически публикует "гневные" записи в соцсетях о тех, кто пытается припоминать её старые обиды на супруга Курбана Омарова относительно того, что тот "изменял ей направо и налево"

— Самоизоляция подкосила многие семьи... Мы тоже были на грани, — приводит издание слова звезды.

Однако отмечается, что следом за таким интригующим началом ролика, которое, вероятно, было сделано для привлечения внимания, Бородина начинает рассказывать о конкурсе, который сама же и проводит. По её словам, шатающийся в своё время брак был спасён покупкой "нового шикарного автомобиля". Помимо авто она разыгрывает и другие, менее ценные, подарки.