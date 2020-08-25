Захарова назвала неуместными обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что заявления главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса по ситуации в Белоруссии, включая его обвинения в адрес властей республики в "неуважении к своему народу", вызывают в Москве недоумение и выглядят неуместно. Об этом сказано в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

— Высказывания министра иностранных дел Литвы Л. Линкявичюса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Он говорит о том, что наблюдает "с волнением", какими средствами власть "борется со своим народом", которому, дескать, "угрожает опасность". Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в "неуважении к своему народу" по меньшей мере неуместны, — отметила Захарова.

Кроме того, представитель МИД России подчеркнула, что замаскированное под "помощь" белорусскому народу вмешательство Вильнюса во внутренние дела республики лишь раскачивает ситуацию в этой стране.

— При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов [Светлане Тихановской] убежище на своей территории и организовывает её встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая "к решительным международным действиям", — заметила Захарова.

Дипломат также добавила, что неприкрытое вмешательство в дела соседнего государства стало обычной практикой для Вильнюса, активно работающего и с представителями так называемой российской несистемной оппозиции.

— Вот только не следует забывать, что стремление тушить пожар, заливая огонь керосином, может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов, — подытожила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы включил президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 31 человека в список невъездных на территорию страны.