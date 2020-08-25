В Саратове мужчина по ошибке отсидел полгода в тюрьме вместо сводного брата

В Саратове областной суд отменил приговор местному жителю, который ранее попал в колонию вместо своего сводного брата. Об этом сообщает КП со ссылкой на жену осуждённого.

Уточняется, что мужчина стал фигурантом дела о приобретении и хранении наркотиков. Изначально суд приговорил его к условному сроку, однако из-за того, что он не являлся в полицию, наказание было ужесточено: его отправили в колонию на три года.

Но адвокат заявлял, что его подзащитный невиновен и даже не знал, что его осудили. Как выяснилось, настоящим виновным был сводный брат мужчины, который назвался чужим именем.

— Когда его в очередной раз поймали, он назвал данные моего мужа. Как-то всё это прошло в полиции, — рассказала жена осуждённого.

По её словам, в деле супруга была не его фотография и, более того, сам брат позже признал вину на допросе, но в колонии из-за путаницы с документами оказался другой человек.