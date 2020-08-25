Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

— Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить — и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата, — отметил Зеленский.