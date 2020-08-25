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Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

Он также вспомнил свой последний разговор с российским лидером, который состоялся в конце июля.

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Коллаж © LIFE. Фото © Официальный сайт президента России, Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что не боится прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным, назвав его правильным.

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Российская сторона подчеркнула приоритетность реализации решений, принятых лидерами "нормандского формата".

Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить — и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата, — отметил Зеленский.

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В Кремле напомнили, что в последние годы страны не обмениваются поздравлениями на высшем уровне.

Он также вспомнил свой последний опыт общения с Путиным, который состоялся перед вступлением в силу перемирия 27 июля 2020 года. По словам Зеленского, тогда стороны обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня, а сейчас можно увидеть результат этого диалога.

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