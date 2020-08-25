Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что не боится прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным, назвав его правильным.
Путин и Зеленский поговорили по телефонуРоссийская сторона подчеркнула приоритетность реализации решений, принятых лидерами "нормандского формата".
— Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить — и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны, это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога, не будет и результата, — отметил Зеленский.
Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днём независимости УкраиныВ Кремле напомнили, что в последние годы страны не обмениваются поздравлениями на высшем уровне.
Он также вспомнил свой последний опыт общения с Путиным, который состоялся перед вступлением в силу перемирия 27 июля 2020 года. По словам Зеленского, тогда стороны обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня, а сейчас можно увидеть результат этого диалога.