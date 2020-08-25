Зеленский сменил руководителя Сил специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-майора Григория Галагана на должность руководителя Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

— Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника , — отметил Зеленский.

Они не стали прикладывать руки к головам, тем самым не выполнили часть воинского приветствия старшего по званию.

Главы СБУ и ССО нарушили устав и не отдали честь Зеленскому — видео Они не стали прикладывать руки к головам, тем самым не выполнили часть воинского приветствия старшего по званию.

Кроме того, лидер Незалежной заявил о необходимости развития всех компонентов ведомства. В свою очередь, Галаган заверил Зеленского, что будет качественно выполнять поставленные перед ним задачи. Добавим, что на новом для себя посту генерал-майор Галаган сменил Игоря Лунёва.