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Зеленский сменил руководителя Сил специальных операций ВСУ

До этого данный пост занимал Игорь Лунёв.

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Фото © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-майора Григория Галагана на должность руководителя Сил специальных операций (ССО) ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба лидера Незалежной.

По словам главы государства, в условиях перемирия в Донбассе, задачи ССО существенно изменятся.

Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника, — отметил Зеленский.

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Они не стали прикладывать руки к головам, тем самым не выполнили часть воинского приветствия старшего по званию.

Кроме того, лидер Незалежной заявил о необходимости развития всех компонентов ведомства. В свою очередь, Галаган заверил Зеленского, что будет качественно выполнять поставленные перед ним задачи. Добавим, что на новом для себя посту генерал-майор Галаган сменил Игоря Лунёва.

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