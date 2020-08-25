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Протоиерея Димитрия Смирнова сняли с должности главы патриаршей комиссии по семье

Его место занял священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.

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Фото © Андрей Васильев / ТАСС

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, говорится в постановлениях Священного синода РПЦ.

Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по поданному прошению и выразить ему благодарности за понесённые труды по созданию и организации деятельности комиссии, — отмечается в решении.

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Священнослужитель выразил уверенность, что "женщина, которая переходит из рук в руки, не может быть счастливой".

Священнослужителя назначили почётным председателем патриаршей комиссии. Его место занял священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.

Напомним, что 8 мая протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован с пневмонией с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Проведённый у него тест на CoViD-19 дал положительный результат.

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Известный священник был госпитализирован в Москве в начале мая.

Ранее Лайф сообщал, что Синод РПЦ отправил в отставку патриаршего экзарха Белоруссии.

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