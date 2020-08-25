Протоиерея Димитрия Смирнова сняли с должности главы патриаршей комиссии по семье

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, говорится в постановлениях Священного синода РПЦ.
— Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства по поданному прошению и выразить ему благодарности за понесённые труды по созданию и организации деятельности комиссии, — отмечается в решении.
"Стряхни с себя этот титул!" Протоиерей Смирнов не стал отказываться от слов о "россиянках-проститутках"Священнослужитель выразил уверенность, что "женщина, которая переходит из рук в руки, не может быть счастливой".
Священнослужителя назначили почётным председателем патриаршей комиссии. Его место занял священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.
Напомним, что 8 мая протоиерей Димитрий Смирнов был госпитализирован с пневмонией с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Проведённый у него тест на CoViD-19 дал положительный результат.
"Возвращается в строй". Протоиерей Димитрий Смирнов победил коронавирусИзвестный священник был госпитализирован в Москве в начале мая.
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