Блог священника-тиктокера одобрили в Челябинской епархии

В Челябинской епархии РПЦ заявили, что не видят ничего предосудительного в блогах настоятеля храма Пантелеймона Целителя Алексея Панарина, который завёл каналы на YouTube и в TikTok, сообщает РИА "Новости".
— Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно, что люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет, — цитирует издание слова руководителя информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексея Ермолюка.
Пластический хирург назвал "профессиональную" болезнь блогеровС этим дефектом люди сталкиваются на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.
В епархии отметили, что такое общение открывает путь к воцерковлению и люди начинают читать серьёзную духовную литературу, идут в храмы. В качестве блогера отец Владимир поднимает интересные и злободневные вопросы, добавил Ермолюк.
— Вдумчивый, неравнодушный, энергичный, хорошо образованный священник, — оценил он качества священнослужителя.
Ранее Панарин объяснил, почему в России люди небогаты — и это даже хорошо. Он считает, что Бог создал нашу страну с обильными ресурсами, чтобы россияне могли жить припеваючи, но не дал много денег, поскольку богатые люди не так охотно делятся нажитым, как бедные.