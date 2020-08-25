Блог священника-тиктокера одобрили в Челябинской епархии

В Челябинской епархии РПЦ заявили, что не видят ничего предосудительного в блогах настоятеля храма Пантелеймона Целителя Алексея Панарина, который завёл каналы на YouTube и в TikTok, сообщает РИА "Новости".

— Молодой священник ощутил, что сейчас, когда люди столько времени проводят в соцсетях, это очень важно, что люди ценят возможность лично пообщаться, получить духовный совет, — цитирует издание слова руководителя информационно-издательского отдела Челябинской епархии Алексея Ермолюка.

В епархии отметили, что такое общение открывает путь к воцерковлению и люди начинают читать серьёзную духовную литературу, идут в храмы. В качестве блогера отец Владимир поднимает интересные и злободневные вопросы, добавил Ермолюк.

— Вдумчивый, неравнодушный, энергичный, хорошо образованный священник, — оценил он качества священнослужителя.