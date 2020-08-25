Тушат всем миром. Эпицентр пожара в заповеднике Утриш под Анапой — видео с дрона

Видео © LIFE

Мощный пожар бушует в реликтовых лесах между двух населённых пунктов — Большой и Малый Утриш — на площади трёх гектаров. Огонь продолжают тушить почти четыреста спасателей, 65 единиц техники, три вертолёта и самолёт Ил-76. Сегодня авиация МЧС планировала провести более 170 сбросов воды общим объёмом около 1000 тонн. По информации Гидрометцентра, погода в Краснодарском крае будет благоприятная, что повышает шансы пожарных на успех.

Отметим, что реликтовый лес — главная роскошь посёлка Малый Утриш. С древних веков тут произрастают 75 видов растений и 107 видов древесных и кустарниковых пород, а также редкие можжевеловые леса, которые занесены в Красную книгу. Возраст многих видов деревьев и растений достигает 2000 лет.