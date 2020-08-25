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Тушат всем миром. Эпицентр пожара в заповеднике Утриш под Анапой — видео с дрона

Лайф показывает масштаб бедствия с высоты птичьего полёта.

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Видео © LIFE

Мощный пожар бушует в реликтовых лесах между двух населённых пунктов — Большой и Малый Утриш — на площади трёх гектаров. Огонь продолжают тушить почти четыреста спасателей, 65 единиц техники, три вертолёта и самолёт Ил-76. Сегодня авиация МЧС планировала провести более 170 сбросов воды общим объёмом около 1000 тонн. По информации Гидрометцентра, погода в Краснодарском крае будет благоприятная, что повышает шансы пожарных на успех.

Отметим, что реликтовый лес — главная роскошь посёлка Малый Утриш. С древних веков тут произрастают 75 видов растений и 107 видов древесных и кустарниковых пород, а также редкие можжевеловые леса, которые занесены в Красную книгу. Возраст многих видов деревьев и растений достигает 2000 лет.

Масштабный пожар охватил заповедник под Анапой. МЧС привлекает вертолёты — видео

Сообщается о четырёх очагах возгорания в регионе.

Напомним, что 25 августа из-за пожара в Утрише в Анапе эвакуировали около тысячи туристов. Все они были обеспечены водой, чаем и сухпайком. Также организованы автобусы для транспортировки туристов в близлежащие населённые пункты. Однако экипажи некоторых катеров брали с туристов деньги за эвакуацию из горящего заповедника. Ими уже заинтересовались в полиции.

В Анапе капитаны катеров брали с туристов деньги за эвакуацию из горящего заповедника

Ситуацию в районе возгораний осложняет сильный ветер.

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