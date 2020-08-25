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В Анапе капитаны катеров брали с туристов деньги за эвакуацию из горящего заповедника

Ситуацию в районе возгораний осложняет сильный ветер.

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Фото © VK / Anapa.media

Правоохранители Краснодарского края установили личность организатора платных перевозок людей на судах, участвовавших в спасательных мероприятиях при эвакуации из заповедника Утриш. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ сообщает издание "Подъём".

Как уточнили в ведомстве, жителя Анапы проверяют по статье о незаконном предпринимательстве. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Фото © VK / Anapa.media

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Из-за пожара в Утрише с близлежащих территорий было эвакуировано около тысячи человек. Всех туристов обеспечили водой, чаем и сухим пайком. Ситуацию в районе осложняет пятый класс пожароопасности и сильный ветер.

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Сообщается о четырёх очагах возгорания в регионе.

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