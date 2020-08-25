Форварда "Спартака" не взяли в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

— Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артёмом тоже поговорим на эту тему. Может, он, как старший, сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть, — цитирует Черчесова "Р-Спорт".