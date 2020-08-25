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Форварда "Спартака" не взяли в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Станислав Черчесов заявил, что Александру Соболеву нужно "закрыть тему".

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил состав команды на сентябрьские матчи Лиги наций. В нём не оказалось нападающего "Спартака" Александра Соболева, который забил четыре гола в семи последних матчах в красно-белой футболке. Черчесов объяснил отсутствие форварда конфликтом с капитаном сборной Артёмом Дзюбой.

Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артёмом тоже поговорим на эту тему. Может, он, как старший, сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть, — цитирует Черчесова "Р-Спорт".

Черчесов заявил, что видит футбольный прогресс Соболева, и заверил, что нападающему будет открыта дорога в сборную после того, как он урегулирует конфликт с капитаном национальной команды.

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