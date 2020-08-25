В Краснодарском крае локализовали три лесных пожара из четырёх — видео

На территории Краснодарского края действуют четыре природных пожара, три из которых удалось локализовать. Об этом Лайфу сообщили в МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, наиболее сложная обстановка наблюдается в Анапе. Там между населёнными пунктами Большой и Малый Утриш природный пожар действует на площади три гектара. К ликвидации возгорания привлечены два вертолёта Ми-8, вертолёт Ка-32 и самолёт ИЛ-76. Завтра в этом районе будет работать самолёт-амфибия Бе-200.