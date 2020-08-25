В Краснодарском крае локализовали три лесных пожара из четырёх — видео

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На территории Краснодарского края действуют четыре природных пожара, три из которых удалось локализовать. Об этом Лайфу сообщили в МЧС РФ.
Как уточнили в ведомстве, наиболее сложная обстановка наблюдается в Анапе. Там между населёнными пунктами Большой и Малый Утриш природный пожар действует на площади три гектара. К ликвидации возгорания привлечены два вертолёта Ми-8, вертолёт Ка-32 и самолёт ИЛ-76. Завтра в этом районе будет работать самолёт-амфибия Бе-200.
Масштабный пожар охватил заповедник под Анапой. МЧС привлекает вертолёты — видеоСообщается о четырёх очагах возгорания в регионе.
Обстановку в труднодоступных местах спасатели оценивают при помощи беспилотных авиасистем. Малый Утриш покинуло в общей сложности 470 человек.
Ранее Лайф писал, что лесные пожары охватили Калифорнию. Огонь уничтожил сотни гектаров земли, жителей призвали спасаться бегством.