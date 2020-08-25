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В Краснодарском крае локализовали три лесных пожара из четырёх — видео

Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по региону.

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Видео © МЧС России

На территории Краснодарского края действуют четыре природных пожара, три из которых удалось локализовать. Об этом Лайфу сообщили в МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, наиболее сложная обстановка наблюдается в Анапе. Там между населёнными пунктами Большой и Малый Утриш природный пожар действует на площади три гектара. К ликвидации возгорания привлечены два вертолёта Ми-8, вертолёт Ка-32 и самолёт ИЛ-76. Завтра в этом районе будет работать самолёт-амфибия Бе-200.

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Сообщается о четырёх очагах возгорания в регионе.

Обстановку в труднодоступных местах спасатели оценивают при помощи беспилотных авиасистем. Малый Утриш покинуло в общей сложности 470 человек.

Ранее Лайф писал, что лесные пожары охватили Калифорнию. Огонь уничтожил сотни гектаров земли, жителей призвали спасаться бегством.

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