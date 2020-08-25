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Под Красноярском водителю порезали шины. Он уверен, что это сделали местные сотрудники ДПС

У Владимира развязалась настоящая война с городской дорожной полицией. Он долго писал на инспекторов жалобы, и вот теперь, как утверждает мужчина, ему решили нанести ответный удар.

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Житель Канска (Красноярский край) уверен, что стал жертвой сотрудников ГИБДД, которые якобы из мести прокололи колёса его автомобиля. По словам Владимира, на днях он поехал в магазин за запчастями для грузовика. На парковке не было свободных мест, и он решил оставить машину неподалёку, около гаражей. Вернувшись с покупкой, мужчина обнаружил, что два колеса на его авто были спущены. А просмотрев кадры с видеорегистратора, он увидел, что к автомобилю подходили только инспекторы ДПС, причём хорошо знакомые его владельцу.

Кадры с камеры регистратора из машины Владимира.

Видео предоставлено Лайфу

У меня неоднократно с ними были конфликты, я постоянно оставлял жалобы на сотрудников. Они остановят, нарушают мои права и обязанности, не зачитывают ничего, нарушают производство по делу административному. Я постоянно согласен с правонарушением, если оно имеет место быть. Но так, как они ведут себя... Надо у них узнать, зачем сотрудник носит с собой холодное оружие на работу такой формы и длины. Какие цели он преследует? рассказывает Владимир.

Фото © LIFE

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Жалобу с приложенной видеозаписью мужчина отдал в Управление собственной безопасности (УСБ). О начале проверки отчитались сегодня и в УГИБДД по Красноярскому краю. Правда, у сотрудников ведомства тоже оказалось видео с камеры регистратора, где всё выглядит иначе. Там инцидент предстаёт погоней за нарушителем.

Дежурный наряд ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль ВАЗ, двигавшийся с нарушением требований к тонировке передних стекол. Водитель проигнорировал законное требования полицейских об остановке и попытался скрыться. В результате преследования сотрудники ГИБДД обнаружили транспорт в гаражном массиве, в салоне никого не было, водитель убежал. Однако позже в полицию обратился владелец авто с сообщением, что сотрудники ГИБДД якобы повредили колесо его автомобиля. В настоящее время по сообщению мужчины назначена служебная проверка, будет проведена экспертиза, — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.

Видео © УГИБДД по Красноярскому краю

Владимир назвал вторую версию видео провокацией. Во первых, факт погони он не подтверждает, а во-вторых, на кадрах, выложенных ГИБДД, фигурирует ВАЗ-2114 серебристого цвета, но таких машин, по словам мужчины, миллион.

Нет номера машины, нет владельца транспортного средства, ничего не видно, вода. Когда, на моем видео видно все, — отмечает он.

Но и на этом история не закончилась. После подачи заявления в УСБ, как рассказывает Владимир, ему якобы предложили денег за то, чтобы он отказался от претензий к полицейским. Услышав отказ, сотрудник в штатском вдруг подошёл к его машине и начал замерять тонировку, чтобы, вероятно, уличить водителя в нарушении. Этот процесс Владимир тоже снял на видео.

Замер тонировки

Замеряет тонировку сам полковник полиции Тарас Вячеслав Викторович, начальник этих двух товарищей, которые резали мне колеса, — утверждает Владимир. — Это он предлагал мне деньги после службы безопасности, когда мы вышли после подачи заявления, за данные два колеса — четыре тысячи. Я отказался забирать заявление. И тут началось: он взял этот прибор, машина на парковке моя стояла, и он начал замерять, пока я камеру включал.

Лайф свяжется с начальником ОГИБДД МО МВД России "Канский", подполковником полиции Вячеславом Тарасом, чтобы он прокомментировал обвинения в свой адрес.

Вячеслав Тарас во время видеоконференции со студентами местного технологического колледжа.

Фото с сайта учебного учреждения

Ранее Лайф сообщал, что приставы и ГИБДД начали рейды на должников. Как защитить свои права, рассказываем здесь.

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