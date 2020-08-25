Под Красноярском водителю порезали шины. Он уверен, что это сделали местные сотрудники ДПС

Житель Канска (Красноярский край) уверен, что стал жертвой сотрудников ГИБДД, которые якобы из мести прокололи колёса его автомобиля. По словам Владимира, на днях он поехал в магазин за запчастями для грузовика. На парковке не было свободных мест, и он решил оставить машину неподалёку, около гаражей. Вернувшись с покупкой, мужчина обнаружил, что два колеса на его авто были спущены. А просмотрев кадры с видеорегистратора, он увидел, что к автомобилю подходили только инспекторы ДПС, причём хорошо знакомые его владельцу.

Кадры с камеры регистратора из машины Владимира. Видео предоставлено Лайфу

— У меня неоднократно с ними были конфликты, я постоянно оставлял жалобы на сотрудников. Они остановят, нарушают мои права и обязанности, не зачитывают ничего, нарушают производство по делу административному. Я постоянно согласен с правонарушением, если оно имеет место быть. Но так, как они ведут себя... Надо у них узнать, зачем сотрудник носит с собой холодное оружие на работу такой формы и длины. Какие цели он преследует? — рассказывает Владимир.

Фото © LIFE 1 / 2

Жалобу с приложенной видеозаписью мужчина отдал в Управление собственной безопасности (УСБ). О начале проверки отчитались сегодня и в УГИБДД по Красноярскому краю. Правда, у сотрудников ведомства тоже оказалось видео с камеры регистратора, где всё выглядит иначе. Там инцидент предстаёт погоней за нарушителем.

— Дежурный наряд ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль ВАЗ, двигавшийся с нарушением требований к тонировке передних стекол. Водитель проигнорировал законное требования полицейских об остановке и попытался скрыться. В результате преследования сотрудники ГИБДД обнаружили транспорт в гаражном массиве, в салоне никого не было, водитель убежал. Однако позже в полицию обратился владелец авто с сообщением, что сотрудники ГИБДД якобы повредили колесо его автомобиля. В настоящее время по сообщению мужчины назначена служебная проверка, будет проведена экспертиза, — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.

Видео © УГИБДД по Красноярскому краю

Владимир назвал вторую версию видео провокацией. Во первых, факт погони он не подтверждает, а во-вторых, на кадрах, выложенных ГИБДД, фигурирует ВАЗ-2114 серебристого цвета, но таких машин, по словам мужчины, миллион.

— Нет номера машины, нет владельца транспортного средства, ничего не видно, вода. Когда, на моем видео видно все, — отмечает он.

Но и на этом история не закончилась. После подачи заявления в УСБ, как рассказывает Владимир, ему якобы предложили денег за то, чтобы он отказался от претензий к полицейским. Услышав отказ, сотрудник в штатском вдруг подошёл к его машине и начал замерять тонировку, чтобы, вероятно, уличить водителя в нарушении. Этот процесс Владимир тоже снял на видео.

Замер тонировки

— Замеряет тонировку сам полковник полиции Тарас Вячеслав Викторович, начальник этих двух товарищей, которые резали мне колеса, — утверждает Владимир. — Это он предлагал мне деньги после службы безопасности, когда мы вышли после подачи заявления, за данные два колеса — четыре тысячи. Я отказался забирать заявление. И тут началось: он взял этот прибор, машина на парковке моя стояла, и он начал замерять, пока я камеру включал.

Лайф свяжется с начальником ОГИБДД МО МВД России "Канский", подполковником полиции Вячеславом Тарасом, чтобы он прокомментировал обвинения в свой адрес.

Вячеслав Тарас во время видеоконференции со студентами местного технологического колледжа. Фото с сайта учебного учреждения