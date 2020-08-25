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Евро впервые с марта превысил отметку в 89 рублей

Российская валюта подешевела также по отношению к доллару.

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Фото © Pixabay

Евро на торгах Московской биржи обновил максимум с марта, достигнув 89,17 рубля. Американская валюта обновила максимум с мая — 75,40 рубля.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара на 18:37 мск составлял 75,22 рубля расчётами "завтра", европейской валюты — 88,89 рубля.

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Вкладчики стали забирать валюту из банков. На этой неделе доллар стал стоить дороже 72 рублей, а курс евро впервые с апреля достиг 85 и пока не собирается сдавать позиции. Значит ли это, что начинает сбываться известное суеверие финансистов — август "плохой" месяц для рубля?

В марте евро максимально поднимался до 89,6 рубля, а перед этим находился на пиках зимой 2016 года. В декабре 2014 года валюта взмывала до исторических высот, превысив отметку в 100 рублей.

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