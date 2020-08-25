Евро впервые с марта превысил отметку в 89 рублей

Нехороший месяц? Что значит "эффект августа" для курса валют и где сейчас не стоит хранить сбережения Вкладчики стали забирать валюту из банков. На этой неделе доллар стал стоить дороже 72 рублей, а курс евро впервые с апреля достиг 85 и пока не собирается сдавать позиции. Значит ли это, что начинает сбываться известное суеверие финансистов — август "плохой" месяц для рубля?