Евро впервые с марта превысил отметку в 89 рублей

Евро на торгах Московской биржи обновил максимум с марта, достигнув 89,17 рубля. Американская валюта обновила максимум с мая — 75,40 рубля.
Согласно данным Мосбиржи, курс доллара на 18:37 мск составлял 75,22 рубля расчётами "завтра", европейской валюты — 88,89 рубля.
Нехороший месяц? Что значит "эффект августа" для курса валют и где сейчас не стоит хранить сбереженияВкладчики стали забирать валюту из банков. На этой неделе доллар стал стоить дороже 72 рублей, а курс евро впервые с апреля достиг 85 и пока не собирается сдавать позиции. Значит ли это, что начинает сбываться известное суеверие финансистов — август "плохой" месяц для рубля?
В марте евро максимально поднимался до 89,6 рубля, а перед этим находился на пиках зимой 2016 года. В декабре 2014 года валюта взмывала до исторических высот, превысив отметку в 100 рублей.
Ранее Лайф рассказывал, откуда пора забирать сбережения.