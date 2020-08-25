Актриса из "Гарри Поттера" родила дочь от сына создателя Playboy

— В 5:23 утра у нас родилась дочь Бетси Роуз Хефнер. Мы переполнены счастьем, благодарностью и удовольствием от этого факта , — поделился он в "Инстаграме" .

Отметим, что Скарлетт Бирн стала матерью впервые. Судя по всему, девушка ранее была сосредоточена на карьере. Её помнят по персонажам в "Принце-полукровке" и "Дарах Смерти" из франшизы о Гарри Поттере, где она исполнила роль Пэнси Паркинсон. Также она играла в сериалах "Дневники вампира" и "Рухнувшие небеса".