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Актриса из "Гарри Поттера" родила дочь от сына создателя Playboy

Девочку назвали Бетси Роуз Хефнер.

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Фото © Instagram / cooperhefner

Купер Хефнер, сын основателя журнала Playboy, сообщил, что его жена актриса Скарлетт Бирн родила ребёнка.

В 5:23 утра у нас родилась дочь Бетси Роуз Хефнер. Мы переполнены счастьем, благодарностью и удовольствием от этого факта, — поделился он в "Инстаграме".

Отметим, что Скарлетт Бирн стала матерью впервые. Судя по всему, девушка ранее была сосредоточена на карьере. Её помнят по персонажам в "Принце-полукровке" и "Дарах Смерти" из франшизы о Гарри Поттере, где она исполнила роль Пэнси Паркинсон. Также она играла в сериалах "Дневники вампира" и "Рухнувшие небеса".

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