В Москве мошенники вместо лекарств от рака привозили пенсионерам "Доширак"

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В российской столице группа мошенников обманом выманивала у пенсионеров крупные суммы денег. Как сообщает Mash, пожилым жителям Москвы сначала звонили якобы из поликлиники, и женщина, представлявшаяся заведующей медучреждения, говорила гражданам о том, что у них обнаружили рак.

Испуганным пенсионерам советовали приобрести секретное лекарство, пообещав полное выздоровление от заболевания. Пожилые люди соглашались, и через некоторое время к ним приезжал курьер.

— Он вошёл, у него в правой руке был такой пакет жёлтый. Сказал: "Это лекарство, его надо на холоде хранить, я поставлю в холодильник". Положил в холодильник и пошёл, — рассказала одна из потерпевших женщин.

После этого курьер брал с пенсионеров деньги, выдавал чек и исчезал. Однако потерпевших очень смутило, что в чеке вместо "онкология" было написано "анкалогия". Они поняли, что наткнулись на мошенников, и обратились в правоохранительные органы.

— Когда пришли следователи, мы посмотрели, что это за лекарство — там "Доширак", — уточнила другая пенсионерка.