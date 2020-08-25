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В Москве мошенники вместо лекарств от рака привозили пенсионерам "Доширак"

Курьера, доставлявшего "чудодейственный" препарат, уже задержали.

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Видео © Mash

В российской столице группа мошенников обманом выманивала у пенсионеров крупные суммы денег. Как сообщает Mash, пожилым жителям Москвы сначала звонили якобы из поликлиники, и женщина, представлявшаяся заведующей медучреждения, говорила гражданам о том, что у них обнаружили рак.

Испуганным пенсионерам советовали приобрести секретное лекарство, пообещав полное выздоровление от заболевания. Пожилые люди соглашались, и через некоторое время к ним приезжал курьер.

Он вошёл, у него в правой руке был такой пакет жёлтый. Сказал: "Это лекарство, его надо на холоде хранить, я поставлю в холодильник". Положил в холодильник и пошёл, — рассказала одна из потерпевших женщин.

У пенсионеров стали пропадать сбережения. Появилась новая схема обмана пожилых людей

К юристам стали поступать жалобы от пенсионеров, которые вложили все свои сбережения под высокие проценты, а в итоге остались без денег. Какой новый способ придумали мошенники, чтобы озолотиться с помощью доверчивых пенсионеров, — разбирался Лайф.

После этого курьер брал с пенсионеров деньги, выдавал чек и исчезал. Однако потерпевших очень смутило, что в чеке вместо "онкология" было написано "анкалогия". Они поняли, что наткнулись на мошенников, и обратились в правоохранительные органы.

Когда пришли следователи, мы посмотрели, что это за лекарство — там "Доширак", — уточнила другая пенсионерка.

Известно, что 31-летнего курьера уже задержали. Он свою вину признал. Пока нашли трёх пострадавших, общий ущерб от деятельности мошенников — не менее 1,3 миллиона рублей.

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