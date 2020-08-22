У пенсионеров стали пропадать сбережения. Появилась новая схема обмана пожилых людей

Сейчас на рынке полно кредитных и некредитных организаций, которые предлагают населению хорошенько заработать на инвестициях. Среди них так называемые инвестиционные кооперативы. Сотрудники подобных организаций рассказывают о выгодных вариантах вложения собственных денег в надёжные предприятия, обеспечивая высокую доходность.

В последнее время клиентами инвестиционных компаний становятся пожилые люди. Менеджеры какой-либо "финансовой корпорации" берут из базы телефоны пенсионеров, обзванивают их и приглашают в офис. Далее они предлагают заключить договор с высоким процентом годовых — выше, чем в банке, — под 20% и более. Заключают договор на большую сумму денег, объясняя это тем, что чем больше вложение, тем выше от него доход.

Одним из клиентов, которых привлекло предложение инвестиционной корпорации, стал пенсионер из Москвы Виктор Михайлович.

— В марте со мной связалась женщина из бывшего инвестиционного клуба и пригласила в компанию, где можно положить свои деньги под высокий процент. Меня, разумеется, заинтересовало такое предложение. Я пошёл и вложил все свои накопленные деньги под 15%. Каждый месяц мне выплачивали по 25 тысяч рублей. Через полгода в корпорации решили разделить выплаты. Часть моих сбережений мне вернули, и я вложил их ещё в одну инвестиционную организацию, — рассказал Лайфу Виктор Михайлович.

Шёл месяц-другой, и вдруг компания перестала выплачивать проценты пенсионеру. Попытки Виктора Михайловича связаться с сотрудниками не увенчалась успехом. Потом ему удалось выяснить, что первая организация, куда он вложил деньги, ликвидирована.

— Они перестали выходить со мной на связь. Я стал просить о помощи грамотных людей. В итоге оказалось, что компании такой больше не существует. Теперь не знаю, как вернуть свои деньги. Поплатился за свою доверчивость, называется, — говорит пенсионер.

Организация, куда Виктор Михайлович отнёс вторую часть своих денег, оказалась тоже нечиста. Фирма вызвала сомнения у юриста ООО "Крюкова и партнёры" Светланы Князевой, которая наткнулась на несколько одинаковых жалоб от вкладчиков. Она рассказала Лайфу, что основной контингент жертв мошенников — пожилые люди от 65 лет и старше. Всех их привлекло вложение своих денег под высокие проценты.

— При попытке вернуть свои деньги обратно пенсионерам отказывают. Объясняют это тем, что у них очень сложная процедура возврата. Если же пенсионер начинает очень сильно возмущаться, они для убеждения заплатят ему какой-то малый процент ещё раз, и на этом всё, — рассказала юрист.

Сейчас обманутые вкладчики хватаются за головы и уже даже не мечтают вернуть свои деньги. Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский отметил, что пожилые люди, к большому сожалению, являются самой незащищённой категорией — это и привлекает сомнительные компании.

— В проблеме обманутых вкладчиков хорошо было бы привлечь родственников, которые смогут помочь предотвратить такие ситуации. Если же деньги уже вложены в подобные компании, то следует обращаться в суд. Чем быстрее гражданин это сделает, тем выше шансы на то, что деньги вернут, — советует Владислав Варшавский.