Льготные лекарства для детей. Какие препараты можно получить бесплатно и кому они положены

Дети помимо радости приносят немало хлопот. Малыши часто болеют, а их папам и мамам хорошо знакомы цены на лекарства. Постоянные простуды каждый раз обходятся кошельку родителей как минимум в пару тысяч рублей. К сожалению, не все знают, что ребятишек можно лечить бесплатно. Главное — знать свои права.

В России семьям оказывают социальную поддержку. Одним из видов такой поддержки является предоставление лекарств по специальным рецептурным бланкам. Льготными лекарствами обеспечиваются дети до трёх лет, дети до шести лет из многодетных семей и дети-инвалиды.

— Дети первых трёх лет жизни обеспечиваются льготными лекарствами, если это предусмотрено территориальной программой ОМС в регионе. Дело в том, что средства на это выделяются из бюджетов субъектов РФ, а не из федерального бюджета, — пояснил юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин.

Он уточнил, что, например, в Москве дети первых трёх лет жизни и до шести лет из многодетных семей бесплатно получают лекарственные препараты.

Перечень медикаментов, которые можно получить бесплатно в 2020 году

В каждом регионе свой перечень бесплатных лекарств. Рассмотрим для примера московский. По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Валентина Лупу, перечень бесплатных лекарств приведён в Постановлении Правительства Москвы от 24.12.2019 N 1822-ПП "О территориальной программе государственных гарантий..."

Детям в возрасте до трёх лет или до шести лет из этого списка педиатры выписывают в основном средства, связанные с лечением анемии, аллергических реакций, простудных и вирусных заболеваний. Среди них можно назвать следующие лекарства:

препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта;

адсорбирующие кишечные препараты (смекта);

средства, нормализующие работу ЖКТ: противодиарейные, адсорбенты и другие вещества, способствующие правильному пищеварению (бифидобактерии бифидум);

группы препаратов для лечения диабета: сахароснижающие, улучшающие чувствительность к инсулину, гипогликемические средства (глипизид, инсулин растворимый);

витамины D3, B1, B6, B12;

кальция глюконат;

аскорбиновая кислота;

витамин A (ретинол);

гидроксид железа;

противогрибковые препараты для местного применения (салициловая кислота);

противовоспалительные — средства, останавливающие воспалительные процессы в организме и способствующие снижению температуры (ибупрофен);

анальгетики — лекарства, предназначенные для снятия болевого синдрома (парацетамол, морфин);

противосудорожные, снотворные, седативные средства (фенитоин);

анксиолитики — препараты для устранения нарушений сна (золпидем, диазепам);

антигистаминные препараты — средства против аллергии (супрастин, клемастин);

противовирусные — всем знакомые средства для лечения простуды и насморка, а также вирусов иного происхождения (анаферон, виферон, ацикловир);

антиинфекционные препараты, или антибиотики — средства подавления бактерий и микробов (ампициллин, ванкомицин).

Указанные в списке лекарства выпускаются в различных формах, среди которых — таблетки и капсулы, порошки и суспензии, капли и растворы, мази и гели. На 2020 год базовый перечень бесплатных лекарств для всех категорий льготников и групп заболеваний утверждён распоряжением правительства. Сократить его в регионах не могут, но могут увеличить.

Как рассказал директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, получить льготные лекарства можно, обратившись за медицинской помощью к врачу в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. После того как врач выпишет рецепт, нужно идти в аптеки, которые обеспечивают лекарствами льготные категории граждан в рамках федеральных и региональных программ.

О том, где получать лекарства в Москве, подробно написано на сайте mos.ru. "Лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания (для детей-инвалидов) отпускаются только из специальных аптечных пунктов в медицинских организациях и из аптек в непосредственной близости от них. Посмотреть их список вы можете на портале открытых данных или на сайте Департамента здравоохранения города Москвы".

К сожалению, немногие участковые педиатры рассказывают родителям о том, что лекарства можно получить бесплатно. Ситуация сильно различается в зависимости от региона.