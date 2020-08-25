Мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что её мать перенесла на отдыхе в Крыму инсульт. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".
— Мама поехала к нашей сестрёнке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребёнок, что наконец-то море и солнце... Ночью — плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт, — рассказала Кудрявцева.
Лера Кудрявцева снялась в бикини, честно показав, как выглядит её тело без фотошопаПодписчикам пришёлся по душе эксперимент ведущей.
Телеведущая также призналась, что эта новость её сильно взволновала, она отметила, что первые секунды после этого ничего не соображала.
Кроме того, Кудрявцева написала в соцсети, что теперь её маме и всей семье предстоит долгий путь к восстановлению. Она также поблагодарила врачей Крымской областной больницы имени Семашко за оказанную помощь.
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Уточняется, что мать телеведущей остаётся под наблюдением медиков, которые в данный момент проводят обследование женщины.