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Мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом

В данный момент женщина находится под наблюдением медиков.

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Фото © Instagram / leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что её мать перенесла на отдыхе в Крыму инсульт. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

Мама поехала к нашей сестрёнке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребёнок, что наконец-то море и солнце... Ночью — плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт, — рассказала Кудрявцева.

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Подписчикам пришёлся по душе эксперимент ведущей.

Телеведущая также призналась, что эта новость её сильно взволновала, она отметила, что первые секунды после этого ничего не соображала.

Кроме того, Кудрявцева написала в соцсети, что теперь её маме и всей семье предстоит долгий путь к восстановлению. Она также поблагодарила врачей Крымской областной больницы имени Семашко за оказанную помощь.

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Комментаторы отмечают талант ребёнка.

Уточняется, что мать телеведущей остаётся под наблюдением медиков, которые в данный момент проводят обследование женщины.

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