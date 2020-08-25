Мама Леры Кудрявцевой попала в больницу в Крыму с инсультом

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что её мать перенесла на отдыхе в Крыму инсульт. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

— Мама поехала к нашей сестрёнке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребёнок, что наконец-то море и солнце... Ночью — плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт, — рассказала Кудрявцева.

Телеведущая также призналась, что эта новость её сильно взволновала, она отметила, что первые секунды после этого ничего не соображала.

Кроме того, Кудрявцева написала в соцсети, что теперь её маме и всей семье предстоит долгий путь к восстановлению. Она также поблагодарила врачей Крымской областной больницы имени Семашко за оказанную помощь.