"Какое видение мира!" Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой утащила мамин телефон и удивила фанатов необычным кадром

Кудрявцева оказалась самой знаменитой алкоголичкой по версии Google, и её реакция говорит сама за себя Люди используют Google для того, чтобы докопаться до истины. Но, судя по словам русских звёзд, система фильтрует слухи не лучше бабушек у подъезда.