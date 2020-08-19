"Какое видение мира!" Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой утащила мамин телефон и удивила фанатов необычным кадром

Дочь Леры Кудрявцевой Мария сделала своё первое фото во время отдыха в Турции. Кадр из рук девочки вызвал большой резонанс в Сети, отмечает издание "Дни.ру".
— Первая фотография Марии Игоревны. Оставлю, пожалуй, здесь, — написала Лера Кудрявцева в своём Instagram.
Кудрявцева оказалась самой знаменитой алкоголичкой по версии Google, и её реакция говорит сама за себяЛюди используют Google для того, чтобы докопаться до истины. Но, судя по словам русских звёзд, система фильтрует слухи не лучше бабушек у подъезда.
Комментаторы отреагировали на пост очень положительно.
Какой ракурс! Какое видение мира! Потрясающе! Нет слов! Талант!
liudmilabratsykhina
Сегодня как раз Всемирный день фотографии. Может, это её призвание!
katyushkaboyko
Это шедевр!
shpionka.in.china
Ранее Лера Кудрявцева рассказала в откровенном интервью Тине Канделаки о том, как потеряла ребёнка. Сперва звезда не придала значения необычным ощущениям в животе, а позже в клинике узнала от врачей, что беременна уже два месяца.