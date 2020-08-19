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"Какое видение мира!" Двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой утащила мамин телефон и удивила фанатов необычным кадром

Комментаторы отмечают талант ребёнка.

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Фото © Instagram / leratv

Дочь Леры Кудрявцевой Мария сделала своё первое фото во время отдыха в Турции. Кадр из рук девочки вызвал большой резонанс в Сети, отмечает издание "Дни.ру".

Первая фотография Марии Игоревны. Оставлю, пожалуй, здесь, — написала Лера Кудрявцева в своём Instagram.

Кудрявцева оказалась самой знаменитой алкоголичкой по версии Google, и её реакция говорит сама за себя

Люди используют Google для того, чтобы докопаться до истины. Но, судя по словам русских звёзд, система фильтрует слухи не лучше бабушек у подъезда.

Комментаторы отреагировали на пост очень положительно.

Какой ракурс! Какое видение мира! Потрясающе! Нет слов! Талант!

liudmilabratsykhina

Сегодня как раз Всемирный день фотографии. Может, это её призвание!

katyushkaboyko

Это шедевр!

shpionka.in.china

Ранее Лера Кудрявцева рассказала в откровенном интервью Тине Канделаки о том, как потеряла ребёнка. Сперва звезда не придала значения необычным ощущениям в животе, а позже в клинике узнала от врачей, что беременна уже два месяца.

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