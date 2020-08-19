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20-летняя дочь Гузеевой переманила к себе всех поклонников мамы, станцевав перед камерой без одежды

Наследница выросла такой же яркой и эксцентричной, как и родительница.

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Фото © Instagram / newdecada, larisa_guzeeva_

20-летняя Ольга Бухарова не стесняется демонстрировать откровенные образы. Девушка делится в инстаграм-сториз провокационными кадрами и видео, на одном из которых и вовсе предстала обнажённой. Дочка ведущей "Давай поженимся" танцевала под музыку, прикрыв голый бюст руками. Для съёмки она сделала эффектный тёмный макияж и надела повязку, украшенную чёрными розами.

Видео © Instagram / newdecada

На другом видео девушка появилась в подобном готическом образе. Только на ней было больше одежды, хотя блузку Ольга всё равно предпочла прозрачную. А также похвасталась, что выбрила себе тонкие полоски на бровях

Видео © Instagram / newdecada

Однако Гузеева не торопится осуждать поведение дочери. Так, недавно она поздравила Ольгу с именинами, написав нежный пост: "Сегодня именины моей дочери Ольги ❤️💋🌹 Всех Ольг, Олечек и Лёлек с Праздником! 🥂👏🌸🤛 Радуйтесь жизни и не болейте!".

Фото © Instagram / larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева родила Ольгу, когда ей было уже 40. Артистка очень боялась, и девочка появилась на свет с помощью кесарева сечения. Дочка ведущей не раз удивляла общественность провокационными образами, не стесняясь выражать себя.

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