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Бывший наркоман считает арест лучшим событием в своей жизни, ведь сейчас его просто не узнать

У большинства людей с зависимостью уходят годы на то, чтобы от неё избавиться. Но Логану Селнеру повезло. В начале 2020-го у него ещё были проблемы с законом, но сейчас парень трезв больше семи месяцев.

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Фото © Facebook / Logan Celner

26-летний Логан живёт в Айдахо, США, и радуется дням в трезвости. Но ещё совсем недавно его жизнь была отнюдь не радужной. В 14 лет парню пришлось принимать обезболивающие, чтобы справиться с болью после удаления зуба мудрости. Тогда американец заметил особенное действие медикаментов на общее состояние, с тех пор они стали неотъемлемой частью его жизни.

Фото © Facebook / Logan Celner

Конечно, такой образ жизни рано или поздно приводит к проблемам с законом. Логан исключением не стал. Годами он воровал из магазинов и аптек нужные медикаменты. Но в начале 2020-го парня наконец поймала полиция. Со дня ареста у Селнера просто не было никакой возможности искать себе дозу, но он только рад.

Думал, я никогда не смогу избавиться от зависимости, причиной которой стал я сам. Но мне повезло, что меня наконец поймали. У меня появился шанс начать заботиться о себе, искупить вину за неправильное решение, которое я когда-то принял, ведь сделать это раньше у меня не было шанса. Да и у меня просто не хватало смелости

Логан Селнер

Процесс по делу Логана шёл семь месяцев — до 20 июля. За это время парень смог найти работу и по-настоящему преобразиться. Его счастливые глаза — ещё одно доказательство, что избавиться от зависимости можно, хоть иногда для этого человеку нужна помощь.

Фото © Facebook / Logan Celner

Кстати, чтобы не вернуться на прежний путь, у парня есть серьёзная мотивация. За кражу со взломом суд дал ему лишь четыре года испытательного срока. Значит, он может жить на свободе и трудиться на своей новой работе. Но если за это время он попытается хоть как-то нарушить закон, то он тут же попадёт в тюрьму, пишет In The Know.

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