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10-летняя девочка оставила милое послание для новых хозяев дома на колёсах, и её слова покорили Сеть

Записка, оставленная в прикроватной тумбочке дома на колёсах, умилила не только новых хозяев, но и тысячи пользователей Сети.

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Гиф © Giphy

Недавно семья из Брисбена, Австралия, купила подержанный дом на колёсах. Готовясь отправиться в первое путешествие, в одном из ящиков возле двухъярусной кровати они обнаружили письмо. Его оставила десятилетняя девочка по имени Поппи. Малышка написала его новым хозяевам дома, кем бы они ни были.

Фото © Facebook / ABC Adelaide

Привет! Меня зовут Поппи, и мне 10 лет. Раньше это был наш дом на колёсах, и в нём мы исколесили пол-Австралии. Моя кровать была наверху, и это очень круто. А ящик (в котором вы нашли моё письмо) был местом, где я хранила все те особенные вещи, что я не могла оставить, когда мы отправлялись в путешествие. Надеюсь, этот фургон вам очень понравится. Я учусь в пятом классе и хорошо разбираюсь в искусстве.

У меня есть послание для вас. Следуйте за своими мечтами, и, если когда-нибудь перед вами встанет выбор, оказаться правым или добрым, выберите добро. Наслаждайтесь вашим новым домом на колёсах

Поппи

Сообщение Поппи так понравилось владельцам, что они поделились его снимком на Facebook. В группе ABC Adelaide публикацию репостнули более 5,5 тысячи раз, а оценило фото почти 100 тысяч людей. Помимо самого письма, комментаторы заметили, что девочка оставила в подарок очаровательный браслет, который она, по всей видимости, сделала сама.

Фото © Facebook / ABC Adelaide

Но большая часть пользователей восхитились мудрыми словами, которые на прощание девочка оставила новым владельцам дома

Что за прекрасный ребёнок! Замечательные родители, что позволили девочке жить и развиваться в такой здоровой атмосфере. "Молодцы!" — для них и для самой Поппи. Вдохновляет!

Lisa Shillito

Поппи, ты абсолютно права, всегда выбирай доброту! ❤️

Gayle de Bruyckere

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