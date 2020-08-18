10-летняя девочка оставила милое послание для новых хозяев дома на колёсах, и её слова покорили Сеть

Привет! Меня зовут Поппи, и мне 10 лет. Раньше это был наш дом на колёсах, и в нём мы исколесили пол-Австралии. Моя кровать была наверху, и это очень круто. А ящик (в котором вы нашли моё письмо) был местом, где я хранила все те особенные вещи, что я не могла оставить, когда мы отправлялись в путешествие. Надеюсь, этот фургон вам очень понравится. Я учусь в пятом классе и хорошо разбираюсь в искусстве.

У меня есть послание для вас. Следуйте за своими мечтами, и, если когда-нибудь перед вами встанет выбор, оказаться правым или добрым, выберите добро. Наслаждайтесь вашим новым домом на колёсах