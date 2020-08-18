10-летняя девочка оставила милое послание для новых хозяев дома на колёсах, и её слова покорили Сеть

Недавно семья из Брисбена, Австралия, купила подержанный дом на колёсах. Готовясь отправиться в первое путешествие, в одном из ящиков возле двухъярусной кровати они обнаружили письмо. Его оставила десятилетняя девочка по имени Поппи. Малышка написала его новым хозяевам дома, кем бы они ни были.
Привет! Меня зовут Поппи, и мне 10 лет. Раньше это был наш дом на колёсах, и в нём мы исколесили пол-Австралии. Моя кровать была наверху, и это очень круто. А ящик (в котором вы нашли моё письмо) был местом, где я хранила все те особенные вещи, что я не могла оставить, когда мы отправлялись в путешествие. Надеюсь, этот фургон вам очень понравится. Я учусь в пятом классе и хорошо разбираюсь в искусстве.
У меня есть послание для вас. Следуйте за своими мечтами, и, если когда-нибудь перед вами встанет выбор, оказаться правым или добрым, выберите добро. Наслаждайтесь вашим новым домом на колёсах
Поппи
Сообщение Поппи так понравилось владельцам, что они поделились его снимком на Facebook. В группе ABC Adelaide публикацию репостнули более 5,5 тысячи раз, а оценило фото почти 100 тысяч людей. Помимо самого письма, комментаторы заметили, что девочка оставила в подарок очаровательный браслет, который она, по всей видимости, сделала сама.
Но большая часть пользователей восхитились мудрыми словами, которые на прощание девочка оставила новым владельцам дома
Что за прекрасный ребёнок! Замечательные родители, что позволили девочке жить и развиваться в такой здоровой атмосфере. "Молодцы!" — для них и для самой Поппи. Вдохновляет!
Lisa Shillito
Поппи, ты абсолютно права, всегда выбирай доброту! ❤️
Gayle de Bruyckere