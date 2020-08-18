В Twitter разоблачили сестру Кардашьян, показав, что без фотошопа она совершенно другой человек

Сестра Ким Кардашьян настолько переборщила с фотошопом, что на снимке в Instagram получился совершенно другой человек. Это заметил зритель реалити-шоу "Семейство Кардашьян", где у знаменитых родственников уже нет возможности подправить свою внешность. Пользователь Twitter опубликовал кадр из шоу, на котором Хлоя с тем же макияжем и в той же одежде, что и на отредактированном фото. По всей видимости, сразу после съёмок девушка и решила сфотографироваться.

Фото © Twitter / dcagiunta

Впрочем, не только этот зритель обратил внимание на очевидную разницу во внешности. В комментариях под фото в Instagram пользователи удивлялись, зачем себя фотошопить до неузнаваемости. Позже Insider спросил экспертное мнение даже у пластического хирурга. По его мнению, чтобы так выглядеть, Хлоя должна была сделать ринопластику, инъекции филера, а также липосакцию лица.

Фото © Instagram / khloekardashian