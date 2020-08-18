Стадо овец буквально застыло в неподвижности на несколько часов, но этому нашлось объяснение — видео

10 животных, которых засняли в тот момент, когда их жизнь разделилась на до и после И хоть люди обожают животных, это совсем не значит, что питомцы — баловни судьбы по жизни. Некоторым хвостатым так достаётся от фортуны, что им можно только посочувствовать. В подборке ниже — 10 бедняг, которые только что осознали всю несправедливость этого мира.