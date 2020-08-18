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Стадо овец буквально застыло в неподвижности на несколько часов, но этому нашлось объяснение — видео

Недавно в TikTok завирусилось видео, в котором буквально ничего не происходит. Десятки овец просто стоят на холме, будто их загипнотизировали.

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Кадры из видео © TikTok / rzqd

24-летний Рори Дэвис запечатлел на камеру жуткую сцену, которую ему пришлось наблюдать, когда он и его семья останавливались в коттедже в Траутбеке, Англия. Выйдя на улицу, парень увидел, что целое стадо овец неподвижно стоит на горах. Кадр, достойный фильма ужасов.

Честно говоря, я не поверил своим глазам! Я был так напуган, что просто стоял там, смеялся от чистого шока и продолжал ругаться

Рори Дэвис

Видео © TikTok / rzqd

Но настоящий страх Рори и его семья испытали, когда спустя несколько часов они снова обратили внимание на стадо, а овцы всё так же неподвижно стояли на горе, будто загипнотизированные. Затем, когда Рори ушёл на прогулку, вернувшись, он не смог найти ни одного барана из тех, что так упорно стояли у него под окнами.

Ничего не менялось, но после я вернулся домой после прогулки и обнаружил, что абсолютно все овцы просто пропали. Я сам живу в сельской местности, но никогда раньше не видел ничего подобного

Рори Дэвис

Кадры из видео © TikTok / rzqd

Достоверно не известно, что именно повлияло на поведение стада. Однако самый распространённый и правдоподобный, насколько это возможно, вариант гласит, что овцы замирают, когда прошёл сильный дождь и они промокли и замёрзли. Стоя на месте, они ждут, пока их шерсть просохнет и они смогут дальше идти без вреда для здоровья, пишет Mirror.

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