Дочь Любови Успенской выложила откровенное фото назло соседям, которым не понравилась её нагота

Дочка Любови Успенской выложила в Instagram откровенный снимок, рассказав под ним неприятную историю, которая произошла у неё с соседями. Татьяна Плаксина назвала их извращенцами после того, как они вызвали полицию, увидев её голой на балконе. Девушка обрушилась с критикой на общество в США, куда она сбежала после скандала с мамой.

Какая может быть свобода, если люди боятся женского тела у себя на балконе?! ИЗВРАЩЕНЦЫ. Люди, не знающие ни войны, ни горя, им всё страшно. Хотите арестовать женщину с травмой головы, которая загорает у себя на балконе? Ну тогда вы обнажите НоВОе дно Татьяна Плаксина

Фото © Instagram / pacha_tati

Впрочем, поведение девушки в социальных сетях вызывает некоторое беспокойство. За последние несколько дней Татьяна заполонила свой профиль детскими фотографиями, своими работами, а также снимками религиозного лидера и гуру Сатьи Саи Бабы. Чтобы избежать неудобных вопросов, Татьяна закрыла комментарии.

Фото © Instagram / pacha_tati