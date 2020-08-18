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Дочь Любови Успенской выложила откровенное фото назло соседям, которым не понравилась её нагота

Жители дома даже вызвали полицию.

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Фото © Instagram / pacha_tati

Дочка Любови Успенской выложила в Instagram откровенный снимок, рассказав под ним неприятную историю, которая произошла у неё с соседями. Татьяна Плаксина назвала их извращенцами после того, как они вызвали полицию, увидев её голой на балконе. Девушка обрушилась с критикой на общество в США, куда она сбежала после скандала с мамой.

Какая может быть свобода, если люди боятся женского тела у себя на балконе?! ИЗВРАЩЕНЦЫ. Люди, не знающие ни войны, ни горя, им всё страшно. Хотите арестовать женщину с травмой головы, которая загорает у себя на балконе? Ну тогда вы обнажите НоВОе дно

Татьяна Плаксина

Фото © Instagram / pacha_tati

Впрочем, поведение девушки в социальных сетях вызывает некоторое беспокойство. За последние несколько дней Татьяна заполонила свой профиль детскими фотографиями, своими работами, а также снимками религиозного лидера и гуру Сатьи Саи Бабы. Чтобы избежать неудобных вопросов, Татьяна закрыла комментарии.

Фото © Instagram / pacha_tati

В подписях дочь часто вспоминала об Успенской, с которой они прекратили общение. Девушка отмечала её под постами, а также поздравила с усыновлением, о котором Успенская сообщила в соцсетях. Впрочем, позже певица уточнила, что она стала крёстной мамой для сына футболиста Александра Кержакова и Марии Тюльпановой. Но артистка отметила, что готова и к более серьёзному шагу: "Думаю, что нужно следовать примеру коллег по цеху: Филиппа Киркорова, Аллы Борисовны и Максима Галкина".

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