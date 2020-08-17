Семейные тайны. Что скрывается за смертью в Лондоне внука Назарбаева

В ночь с 15 на 16 августа в Лондоне умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев. 26 августа ему должно было исполниться 30 лет. Установленная причина смерти — остановка сердца. Более подробно причина смерти не называется, однако, как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, умереть ему могли и помочь.

— Мы знаем, что у него были постоянные проблемы в Англии, его постоянно задерживали, арестовывали имущество или даже по Казахстану в целом арестовывали золотовалютные резервы. Поэтому вполне вероятно, что его смерть случилась под воздействием спецслужб Британии. Их задача — очистить Казахстан от "наследства" Назарбаева для того, чтобы Токаев изменил политический курс: вместо дружбы с Россией выбрал многовекторность. Поэтому я бы не стал исключать такой вариант событий, — отметил парламентарий.

Айсултан родился в семье бывшего спикера сената Дариги Назарабаевой, дочери Нурсултана Назарбаева, и дипломата и бизнесмена Рахата Алиева. Он был ребёнком в одной из самых обеспеченных семей Казахстана, где никогда себе ни в чём не отказывал. Это был "золотой мальчик", идеал для золотой молодёжи казахской республики. Учился, понятное дело, за границей, сначала в Австрии, в Американской международной школе, а после в престижной у постсоветских людей с достатком Англии. В 2010 году он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте.

Фото © Facebook / Aisultan Jesus Rakhat

После он вернулся на родину и с 2012 по 2013 год служил в главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Однако своего призвания в спецслужбе парень так и не нашёл.

Также Айсултан любил футбол, которым стал заниматься в 2006 году. Сначала играл за австрийскую команду "Адмира ваккер мёдлинг", потом вместе с отцом дипломатом переехал в Англию, где обучался в академии "Челси" и отыграл сезон в юношеской команде Портсмута. После возвращения в Казахстан играл за столичную Астану и один раз вышел на поле за "Сункар".

Женился он тоже удачно. Супругой стала дочь одного из богатейших бизнесменов Казахстана Кайрата Боранбаева Алима. В 2016 году у них родилось двое детей — дочь Амели и сын Султан. А уже в следующем 2017 году Айсултан признался, что употреблял наркотики и проходит лечение.

Известно, что Айсултан вёл разгульный образ жизни. Регулярно появлялись новости о нём, выходящие за рамки образа добропорядочного внука первого президента. То он из-за ремонта квартиры ругался с правнуками легендарного Панфилова, то кусал британского полицейского, то при нём находили наркотические вещества.

В какой-то момент семья Айсултана развалилась, супруга не стала за ним бегать по всему свету, а осталась воспитывать детей на родине. Туда же захотели вернуть и самого Айсултана, который прочно "завис" в Англии. По слухам, у него состоялся очень неприятный и жёсткий разговор с дедом, когда последний совершал официальный визит в Великобританию. Условие, которое ставил Назарбаев-старший, — немедленно вернуться домой. Айсултан с этим не согласился, а Великобритания отказалась его выдать.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

После этого началась череда странных, нелепых и отвратительных высказываний внука Нурсултана Назарбаева. В них он по очереди обвинял казахстанских чиновников в коррупции, лжи, откатах, подробно рассказывал, как именно они воровали и на что он надеется. Этого ему показалось мало, и он заявил, что он на самом деле не внук, а сын Назарбаева, который, по его же словам, зачал его от собственной дочери. После и вовсе пошла какая-то невнятная сумятица.

— Один и единственный Бог просит меня передать президенту Токаеву следующее: верни Даригу Назарбаеву на кресло спикера сената ровно так же, как ты её и сместил оттуда, для тебя это единственный правильный выбор и выход из-под петли, которая затягивается вокруг твоей шеи! Бог любящий, поэтому всегда даёт шансы! Коль не выполнишь волю его, то покинешь этот мир нежданно и негаданно! Вместе со своей чёрной магией, эзотериками, шаманами, колдунами, энэлпэшниками и всем остальным отродьем дьявольским, возле которого ты сам крутишься и откуда свои силы черпаешь, — писал в своём блоге Айсултан.

Как полагает политолог Дмитрий Родионов, не нужно искать сложных решений, когда ответ лежит на поверхности. Айсултан был излишне избалован, и это стало его погибелью.

— Тут нет никакой конспирологии, никакой мистики. Парень не имел воспитания, делал что хотел, никто ему слова поперёк не говорил, вот и получилось. Нет ничего удивительного в остановке сердца, если вести такой образ жизни. Я думаю, это просто несчастный случай семьи Назарбаевых, которым я могу лишь посочувствовать. Парень абсолютно пустой и неинтересный, его позабудут уже через пару дней после того, как его тело обретёт покой в земле, — сказал политолог.