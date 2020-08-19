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Певец снял свои последние мгновения, веселясь под музыку за рулём и не заметив несущийся поезд

Травмы оказались настолько серьёзными, что парень скончался на месте.

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Фото © Facebook / Tavy Pustiu

29-летний поп-певец Тави Пустиу из Румынии наслаждался вместе с супругой прослушиванием музыки в машине. Парень, сидя за рулём, весело покачивал в такт головой. А чтобы поделиться своими эмоциями с подписчиками в соцсетях, транслировал происходящее в прямом эфире.

Видео © Facebook / Pablo Corona

Однако мгновение спустя веселье на лице артиста сменилось выражением ужаса. На них с женой на переезде нёсся поезд, который они не заметили. Певец кричит от ужаса, и запись обрывается.

Фото © Twitter / libertatea

Состав влетел в бок белого "форда фиесты", смяв машину. Тави выжить в страшной аварии не удалось, он скончался на месте происшествия, пишет Daily Star. Его 24-летнюю жену доставили в больницу в критическом состоянии.

Фото © Facebook / Tavy Pustiu

Всего за месяц до трагедии артист оставил в "Фейсбуке" пророческий пост. "Однажды неправильный поезд доставит тебя в нужное место", — написал парень, не подозревая, какая учесть его ждёт.

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