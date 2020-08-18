На камеру попало, как девочка бродит ночью среди могил, и мать узнала в ней свою погибшую дочь

Убитая горем мама Саундра Гонсалес из Нью-Мексико, США, поделилась на "Фейсбуке" разбивающей сердце историей. Её двухлетняя дочка якобы была убита два года назад, но убийца всё ещё находится на свободе. Недавно женщина столкнулась с тем, что с могилы девочки стали воровать игрушки. И попросила охранников быть повнимательнее.
Семья, чей родственник был похоронен рядом, тоже столкнулась с подобной проблемой и установила камеру. И в одну из ночей на неё попало, как у могил бродит маленькая девочка. Сначала эти люди решили, что малышка, скорее всего, потерялась. Но, когда они обратились к охранникам, те узнали на кадрах дочку Саундры и изрядно перепугались. А потом фото показали и самой горюющей маме, и та подтвердила, что девочка один в один похожа на её дочь.
Я разрыдалась, как только увидела кадры, потому что знаю, что это моя дочь! В моём сердце нет ни капли сомнения, потому что она похожа на неё с головы до ног, от волос до одежды и тапочек
Саундра Гонсалес
Девочка погибла при подозрительных обстоятельствах, находясь под присмотром бойфренда Саундры, пишет The Sun. По словам медперсонала, у малышки были синяки на голове, лице и рёбрах. Мужчину арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми, но год спустя выпустили под залог.