На камеру попало, как девочка бродит ночью среди могил, и мать узнала в ней свою погибшую дочь

Убитая горем мама Саундра Гонсалес из Нью-Мексико, США, поделилась на " Фейсбуке " разбивающей сердце историей. Её двухлетняя дочка якобы была убита два года назад, но убийца всё ещё находится на свободе. Недавно женщина столкнулась с тем, что с могилы девочки стали воровать игрушки. И попросила охранников быть повнимательнее.

Семья, чей родственник был похоронен рядом, тоже столкнулась с подобной проблемой и установила камеру. И в одну из ночей на неё попало, как у могил бродит маленькая девочка. Сначала эти люди решили, что малышка, скорее всего, потерялась. Но, когда они обратились к охранникам, те узнали на кадрах дочку Саундры и изрядно перепугались. А потом фото показали и самой горюющей маме, и та подтвердила, что девочка один в один похожа на её дочь.