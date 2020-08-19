Тиль Швайгер скоро впервые станет дедушкой

Немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер скоро станет дедушкой, сообщает издание Gala. Отмечается, что это будет первый внук 56-летнего артиста.

По данным СМИ, малыш должен появиться в семье 24-летнего сына Швайгера Валентина и его возлюбленной. Он работает кинооператором и привык находиться за камерой, нежели перед ней, в отличие от своих младших сестёр.