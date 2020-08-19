Тиль Швайгер скоро впервые станет дедушкой

Немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер скоро станет дедушкой, сообщает издание Gala. Отмечается, что это будет первый внук 56-летнего артиста.
По данным СМИ, малыш должен появиться в семье 24-летнего сына Швайгера Валентина и его возлюбленной. Он работает кинооператором и привык находиться за камерой, нежели перед ней, в отличие от своих младших сестёр.
Тиль Швайгер — гордость немецкого кинематографа, выдающийся актёр, талантливый режиссёр, продюсер и просто красивый и обаятельный мужчина. Хорошо известен российским зрителям по ролям в картинах "Достучаться до небес" и "Красавчик". В последнее время Швайгер занимается в основном режиссёрской и продюсерской деятельностью и с огромным удовольствием снимается в собственных фильмах. Подробнее о биографии Швайгера читайте на uznayvse.ru.