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Тиль Швайгер скоро впервые станет дедушкой

Пополнения в семействе ждёт сын актёра Валентин.

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Фото © Sascha Steinbach / Getty Images

Немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер скоро станет дедушкой, сообщает издание Gala. Отмечается, что это будет первый внук 56-летнего артиста.

По данным СМИ, малыш должен появиться в семье 24-летнего сына Швайгера Валентина и его возлюбленной. Он работает кинооператором и привык находиться за камерой, нежели перед ней, в отличие от своих младших сестёр.

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Малыша назвали Леоном.

Тиль Швайгер — гордость немецкого кинематографа, выдающийся актёр, талантливый режиссёр, продюсер и просто красивый и обаятельный мужчина. Хорошо известен российским зрителям по ролям в картинах "Достучаться до небес" и "Красавчик". В последнее время Швайгер занимается в основном режиссёрской и продюсерской деятельностью и с огромным удовольствием снимается в собственных фильмах. Подробнее о биографии Швайгера читайте на uznayvse.ru.

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