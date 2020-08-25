СМИ: Лионель Месси окончательно решил уйти из "Барселоны"

Ряд мировых СМИ сообщил, что аргентинский футболист испанской "Барселоны" принял решение покинуть каталонский клуб.

Отмечается, что игрок намерен воспользоваться пунктом в своём контракте, позволяющем ему расторгнуть соглашение с "Барселоной" в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в команде пишет, что клуб подтвердил получение уведомления от аргентинца о желании покинуть стан каталонцев.

Бывший футболист и капитан "Барселоны" в своём "Твиттере" также отреагировал на сообщения о том, что Месси желает расторгнуть контракт с клубом.

— Уважение и восхищение, Лео. Моя полная поддержка, друг, — подчеркнул Пуйоль.

Стоит отметить, что данное решение Месси может быть связано с недавним разгромным поражением "Барселоны" со счётом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В списке претендентов на аргентинского футболиста значатся "Интер" и "Манчестер Сити".