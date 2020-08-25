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СМИ: Лионель Месси окончательно решил уйти из "Барселоны"

Решение аргентинца может быть связано с недавним поражением каталонцев со счётом 2:8 от "Баварии" в четвертьфинале ЛЧ.

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Фото © Instagram / leomessi

Ряд мировых СМИ сообщил, что аргентинский футболист испанской "Барселоны" принял решение покинуть каталонский клуб.

Отмечается, что игрок намерен воспользоваться пунктом в своём контракте, позволяющем ему расторгнуть соглашение с "Барселоной" в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

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Сначала спортсмен опробовал один из них на себе, а затем приобрёл такие же для всех членов семьи.

Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в команде пишет, что клуб подтвердил получение уведомления от аргентинца о желании покинуть стан каталонцев.

Бывший футболист и капитан "Барселоны" в своём "Твиттере" также отреагировал на сообщения о том, что Месси желает расторгнуть контракт с клубом.

Уважение и восхищение, Лео. Моя полная поддержка, друг, — подчеркнул Пуйоль.

Стоит отметить, что данное решение Месси может быть связано с недавним разгромным поражением "Барселоны" со счётом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В списке претендентов на аргентинского футболиста значатся "Интер" и "Манчестер Сити".

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Поражение от немцев стало самым крупным в карьере аргентинца.

33-летний Месси дебютировал за каталонский клуб в 2004 году. В составе сине-гранатовых он выиграл десять титулов чемпиона Испании, ещё четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов. Аргентинец также является шестикратным обладателем "Золотого мяча".

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