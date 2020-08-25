СМИ: Лионель Месси окончательно решил уйти из "Барселоны"

Ряд мировых СМИ сообщил, что аргентинский футболист испанской "Барселоны" принял решение покинуть каталонский клуб.
Отмечается, что игрок намерен воспользоваться пунктом в своём контракте, позволяющем ему расторгнуть соглашение с "Барселоной" в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Лионель Месси закупился антикоронавирусными матрасамиСначала спортсмен опробовал один из них на себе, а затем приобрёл такие же для всех членов семьи.
Агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в команде пишет, что клуб подтвердил получение уведомления от аргентинца о желании покинуть стан каталонцев.
Бывший футболист и капитан "Барселоны" в своём "Твиттере" также отреагировал на сообщения о том, что Месси желает расторгнуть контракт с клубом.
— Уважение и восхищение, Лео. Моя полная поддержка, друг, — подчеркнул Пуйоль.
Стоит отметить, что данное решение Месси может быть связано с недавним разгромным поражением "Барселоны" со счётом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В списке претендентов на аргентинского футболиста значатся "Интер" и "Манчестер Сити".
СМИ: Месси после разгрома от "Баварии" решил покинуть "Барселону"Поражение от немцев стало самым крупным в карьере аргентинца.
33-летний Месси дебютировал за каталонский клуб в 2004 году. В составе сине-гранатовых он выиграл десять титулов чемпиона Испании, ещё четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов. Аргентинец также является шестикратным обладателем "Золотого мяча".