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Зеленский снова пообещал "вернуть" Крым обратно

По его словам, ситуация с полуостровом равнозначна той, которая разворачивается на востоке страны.

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Фото © Pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пообещал "вернуть" Крым в состав Незалежной. Заявление он сделал в интервью Euronews.

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В посольстве потребовали поменять, по их мнению, неправильную карту.

Мы вернём его обратно. Но нет серьёзной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договорённостей с нашими зарубежными партнёрами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, — отметил украинский лидер.

По его признанию, с 2014 года в мире так и не появилось площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, а в "нормандском формате", как подчеркнул Зеленский, "никто не хочет говорить о Крыме".

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Крымчане вернулись на историческую родину по своим убеждениям, а беспредел и безвластие украинских политиков лишь ускорили процесс, уверен Юрий Гемпель.

Зеленский также обратил внимание на то, что ситуация вокруг полуострова и вопрос Донбасса являются для Украины равнозначными.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

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