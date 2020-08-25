Зеленский снова пообещал "вернуть" Крым обратно

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пообещал "вернуть" Крым в состав Незалежной. Заявление он сделал в интервью Euronews.

— Мы вернём его обратно. Но нет серьёзной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договорённостей с нашими зарубежными партнёрами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, — отметил украинский лидер.

По его признанию, с 2014 года в мире так и не появилось площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма, а в "нормандском формате", как подчеркнул Зеленский, "никто не хочет говорить о Крыме".

Зеленский также обратил внимание на то, что ситуация вокруг полуострова и вопрос Донбасса являются для Украины равнозначными.