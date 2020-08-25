Специалист рассказал, какие СМС нужно как можно скорее удалять из телефона

СМС-сообщения с различными паролями, данными личных кабинетов и другой конфиденциальной информацией нужно как можно раньше удалять из своего телефона. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
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— Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить СМС со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но всё же мошенники могут использовать и их, — отметил Косарев.
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В то же время сам телефон должен быть защищён отпечатком пальца, системой разблокировки по лицу либо же цифровым паролем. Кроме того, устройство должно всегда находиться в поле зрения.