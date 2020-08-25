Специалист рассказал, какие СМС нужно как можно скорее удалять из телефона

СМС-сообщения с различными паролями, данными личных кабинетов и другой конфиденциальной информацией нужно как можно раньше удалять из своего телефона. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.

— Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить СМС со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но всё же мошенники могут использовать и их, — отметил Косарев.