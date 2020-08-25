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В Санкт-Петербурге к концу года появится Дружелюбный сквер

Как уточняется, он будет предусмотрен для людей с ограниченными возможностями.

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Фото © Pixabay

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга к концу 2020 года должен появиться Дружелюбный сквер. Об этом сообщил глава администрации района Евгений Разумишкин, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Как уточняется, сквер будет предусмотрен для людей с ограниченными возможностями. Он будет располагаться рядом с Научным центром реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта и жилым кварталом.

В Санкт-Петербурге появятся два новых креативных пространства

Новые проекты запустит основатель "Флигеля", "Третьего кластера", "Мультиплейса 17/26" и "Дома культуры".

На начальном этапе планируется сделать четыре площадки: для подростков, взрослых, а также места для отдыха и спорта. Кроме того, будет приведена в порядок территория сквера, появятся дополнительное озеленение и новые пешеходные дорожки.

Стоит отметить, что первый этап работ над Дружелюбным сквером планируют закончить к 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области приводят в порядок воинский мемориал "Сквер" на месте бывшего госпиталя.

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