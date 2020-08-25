В РАН объяснили, что не так с версией об "отравлении" Навального

Состояние, в котором пребывает сейчас российский блогер Алексей Навальный, транспортированный из Омска в немецкую клинику "Шарите", может быть не связано с отравлением ядом нервно-паралитического действия. Хотя этот вариант российскими медиками также прорабатывался, и применялись меры. Об этом Лайфу рассказал член-корреспондент РАН, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычёв.

По версии немецких врачей из "приюта для оппозиционеров" — клиники "Шарите", Навальный мог быть отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, однако у их версии есть нестыковки. Во-первых, при поступлении у Алексея не было характерных проявлений, а во-вторых, наличия отравляющих веществ не было выявлено в ходе обследования. Однако, учитывая его результаты, противоядие блогеру всё же вводили.

— Для лечения отравления применяются так называемые реактиваторы холинэстеразы и атропин, — сказал Сычёв.