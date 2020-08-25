В РАН объяснили, что не так с версией об "отравлении" Навального

Состояние, в котором пребывает сейчас российский блогер Алексей Навальный, транспортированный из Омска в немецкую клинику "Шарите", может быть не связано с отравлением ядом нервно-паралитического действия. Хотя этот вариант российскими медиками также прорабатывался, и применялись меры. Об этом Лайфу рассказал член-корреспондент РАН, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычёв.
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По версии немецких врачей из "приюта для оппозиционеров" — клиники "Шарите", Навальный мог быть отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, однако у их версии есть нестыковки. Во-первых, при поступлении у Алексея не было характерных проявлений, а во-вторых, наличия отравляющих веществ не было выявлено в ходе обследования. Однако, учитывая его результаты, противоядие блогеру всё же вводили.
— Для лечения отравления применяются так называемые реактиваторы холинэстеразы и атропин, — сказал Сычёв.
Без объяснения причин. Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о состоянии НавальногоНакануне её представители заявили, что нашли в организме блогера следы интоксикации.
При этом первый в России не просто доступен, а производится, а второй является противоядием, и именно его ввели Навальному в Омске. Более того, некоторые препараты, которые блокируют выработку фермента, применяются при лечении болезни Альцгеймера и эффективны при лёгких стадиях заболевания. Ещё одним нюансом является тот факт, что результаты немецких медиков могут быть вызваны особенностями генетики Навального, однако последнее можно установить лишь на дополнительном обследовании.
Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа с первоначальным диагнозом "острое отравление неустановленным веществом", однако было определено, что нарушение обмена веществ могло быть причиной состояния блогера. В тот же день из Германии прибыла группа медиков, которые на следующее утро забрали его и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Там заявили, что в организме пациента обнаружили следы интоксикации. На данный момент блогер остаётся в коме.