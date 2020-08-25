"Пожарный должен быть с холодной головой". В Москве определили лучшего спасателя 2020 года

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В Москве на базе учебно-тренировочного полигона Апаринки определили лучшего спасателя столицы.

Двадцать участников соревнований должны были пройти немало испытаний: 100-метровую полосу с препятствиями, вязку двойной спасательной петли, челночный бег, покорение четырёхэтажной учебной башни, подтягивания на перекладине и бег на один километр.

— Пожарный — это тот человек, который в первую очередь любит жизнь, любит людей, любит себя и свою семью, — рассказал Лайфу замруководителя Департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов.

Кроме того, огнеборцам нужно было пройти теоретический экзамен по действиям спасателей непосредственно на пожаре. Как отметил судья соревнований Сергей Щербинин, в лучшем пожарном должно сочетаться много качеств: он должен быть сильным, ловким, смелым.

А вот тренер Андрей Масловский уверяет, что для спасателя самое главное — стрессоустойчивость, ведь пожарный всегда должен сохранять холодную голову.