Добровинский рассказал о восьми заявлениях о преступлениях против Пашаева

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева написано около восьми заявлений о преступлениях, но ни одно из них не связано с нынешним процессом. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал представитель потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский.

— Ходят слухи, что в отношении господина Пашаева написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел. Это связано с делами, которые он вёл ранее, — полгода или год назад, а может, и два, — отметил Добровинский.

Кроме того, Добровинский считает, что отвод Пашаева от дела и его скорое возвращение обратно являются попытками затянуть процесс.