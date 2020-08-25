Добровинский рассказал о восьми заявлениях о преступлениях против Пашаева

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева написано около восьми заявлений о преступлениях, но ни одно из них не связано с нынешним процессом. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал представитель потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский.
"Это вам не будильник". Добровинский оценил вероятность заведения уголовного дела на адвоката ЕфремоваРанее Пашаев пожаловался на угрозы неизвестных.
— Ходят слухи, что в отношении господина Пашаева написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел. Это связано с делами, которые он вёл ранее, — полгода или год назад, а может, и два, — отметил Добровинский.
Кроме того, Добровинский считает, что отвод Пашаева от дела и его скорое возвращение обратно являются попытками затянуть процесс.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.