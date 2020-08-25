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Добровинский рассказал о восьми заявлениях о преступлениях против Пашаева

Связано это с делами его клиентов, которые он вёл около полугода-года назад.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева написано около восьми заявлений о преступлениях, но ни одно из них не связано с нынешним процессом. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал представитель потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский.

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Ранее Пашаев пожаловался на угрозы неизвестных.

Ходят слухи, что в отношении господина Пашаева написано порядка восьми заявлений о возбуждении уголовных дел. Это связано с делами, которые он вёл ранее, полгода или год назад, а может, и два, — отметил Добровинский.

Кроме того, Добровинский считает, что отвод Пашаева от дела и его скорое возвращение обратно являются попытками затянуть процесс.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. На судебном процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Сам Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра этого ролика. Во время суда сын погибшего заявил, что ожидает максимального наказания для актёра. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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