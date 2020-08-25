Популярный блогер Лэндон Клиффорд умер в возрасте 19 лет

Известный блогер Лэндон Клиффорд, который вместе с женой Камрин вёл на "Ютубе" канал Cam&Fam, умер в возрасте 19 лет. Об этом его супруга написала на своей странице в "Инстаграме".

Она рассказала, что последние дни жизни муж находился в коме. По её словам, несколько органов супруга пойдут на трансплантацию.

— Он умер, спасая жизни других, — подчеркнула жена погибшего блогера.

Стоит отметить, что Клиффорд и его жена родили первого ребёнка, когда им было всего по 16 лет. А несколько месяцев назад у пары появился второй малыш.