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Популярный блогер Лэндон Клиффорд умер в возрасте 19 лет

У него осталась жена и двое маленьких детей.

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Фото © Instagram / camandfam

Известный блогер Лэндон Клиффорд, который вместе с женой Камрин вёл на "Ютубе" канал Cam&Fam, умер в возрасте 19 лет. Об этом его супруга написала на своей странице в "Инстаграме".

Она рассказала, что последние дни жизни муж находился в коме. По её словам, несколько органов супруга пойдут на трансплантацию.

Он умер, спасая жизни других, — подчеркнула жена погибшего блогера.

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По предварительным данным, причиной смерти музыканта стал СПИД.

Стоит отметить, что Клиффорд и его жена родили первого ребёнка, когда им было всего по 16 лет. А несколько месяцев назад у пары появился второй малыш.

На своём канале они публиковали влоги о жизни "родителей-подростков". На данный момент на него подписано около 1,3 миллиона человек.

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