Совбез ООН отклонил требование США восстановить санкции против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН выступили против требования США о восстановлении санкций против Ирана.
— Мы <...> полагаем, что должны решать проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами соглашения, — подчеркнула зампостпреда Франции при ООН Анна Геген.
По её словам, против выступили 13 и 15 стран совета. При этом представитель Китая и вовсе назвал требование Штатов незаконным.
Помпео заявил, что США никогда не допустят появления у Ирана ядерного оружияОн также рассказал о новом "одностороннем" механизме введения санкций.
- Призываем Вас, господин председатель, не предпринимать никаких действий по запросу США, - добавил Чжан Цзюнь.