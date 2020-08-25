Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Совбез ООН отклонил требование США восстановить санкции против Ирана

Ранее Вашингтон потребовал вернуть все ограничительные меры, которые были ранее введены против Исламской Республики.

18

Фото © Pixabay

Члены Совета Безопасности ООН выступили против требования США о восстановлении санкций против Ирана.

Мы <...> полагаем, что должны решать проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами соглашения, — подчеркнула зампостпреда Франции при ООН Анна Геген.

По её словам, против выступили 13 и 15 стран совета. При этом представитель Китая и вовсе назвал требование Штатов незаконным.

Помпео заявил, что США никогда не допустят появления у Ирана ядерного оружия

Он также рассказал о новом "одностороннем" механизме введения санкций.

- Призываем Вас, господин председатель, не предпринимать никаких действий по запросу США, - добавил Чжан Цзюнь.

Выбор редакции

Loading...