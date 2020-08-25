Совбез ООН отклонил требование США восстановить санкции против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН выступили против требования США о восстановлении санкций против Ирана.

— Мы <...> полагаем, что должны решать проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами соглашения, — подчеркнула зампостпреда Франции при ООН Анна Геген.

По её словам, против выступили 13 и 15 стран совета. При этом представитель Китая и вовсе назвал требование Штатов незаконным.