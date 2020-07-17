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Видео эпичной драки между крысами стало вирусным благодаря коту, который равнодушно наблюдал за ними

Между животными разгорелись нешуточные страсти.

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Видео © Facebook / Cheez Goh

Пользовательница Cheez Goh из Сингапура поделилась в "Фейсбуке" видео, на котором предстало необычное зрелище. Женщина возвращалась домой и увидела эпичную битву. Две крысы отчаянно сражались, не желая уступать друг другу. Они встали на задние лапки, а передними наносили удары, словно боксёры. Однако вскоре грызуны внезапно разбежались каждый в свою сторону.

Видео © Facebook / Cheez Goh

Но не только битва грызунов привлекла внимание пользовательницы и зрителей. Героем ролика стал ещё один персонаж. Пока крысы выясняли отношения с помощью поединка, за ними тайком наблюдал любопытный кот. Животные были так поглощены битвой, что, казалось, не заметили незваного гостя. И выглядели при этом настолько сурово, что усатый не рискнул вмешаться.

Ролик стал расходиться по соцсетям, и комментаторы отметили, что подобная драка крыс — довольно редкое зрелище. И, конечно, не смогли удержаться от шуток по этому поводу.

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